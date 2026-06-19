Wert von rund 1.000 Euro: Zwei Ladendiebe stehlen Werkzeuge aus Baumarkt

1 Nachdem zwei Männer am Dienstagnachmittag in einem Baumarkt in der Max-Planck-Straße Werkzeuge im Wert von etwa 1.000 Euro entwendet haben sollen, konnten sie von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Foto: Maurer/dpa Zwei Männer sollen am Dienstagnachmittag in einem Offenburger Baumarkt Werkzeuge im Wert von rund 1.000 Euro gestohlen haben – sie wurden kurz darauf festgenommen.







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Gemeinsam sollen sich zwei Männer am Dienstagnachmittag in die Verkaufsräume eines Baumarktes in der Max-Planck-Straße begeben haben, um Werkzeuge im Wert von etwa 1.000 Euro zu entwenden, das teilt die Polizei mit. Der 33-jährige Tatverdächtige soll zuerst die Diebstahlsicherung unter Verwendung eines Cuttermessers entfernt haben, bevor sein 31-jähriger Begleiter die fast 20 Werkzeuge in einen mitgeführten Rucksack steckte. Beide Tatverdächtige konnten zeitnah durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Offenburg im Eingangsbereich und in einem nahe gelegenen Gebüsch vorläufig festgenommen werden. Durch die Staatsanwaltschaft Offenburg wurde für die beiden rumänischen Staatsbürger ein beschleunigtes Verfahren beantragt, das am Folgetag beim Amtsgericht in Offenburg durchgeführt wurde. Bei der Gerichtsverhandlung wurden die beiden Männer wegen Diebstahls mit Waffen zu Freiheitsstrafen von sechs bzw. sieben Monaten mit Bewährung verurteilt.