Wero-Bezahlsystem: Europas Antwort auf U.S. Paymentanbieter

Im sanften Gelb und sattem Schwarz platziert sich seit jüngstem eine neue App auf dem Bildschirm vieler Handys. Wero heißt der neue Dienst, der einfaches Bezahlen per Knopfdruck auf dem Smartphone schnell und unkompliziert möglich macht. Die App ist ein Produkt der der European Payments Initiative (EPI) mit Sitz in Brüssel. Dahinter steckt der Zusammenschluss namhafter europäischer Banken, die eine Alternative zu den U.S. Dienstleister wie Visa oder Mastercard bieten wollen, die derzeit den Paymentmarkt beherrschen. Das Versprechen von Wero ist, ein sicheres Wallet über Zeit zu schaffen, das alle Zahlungsfunktionen vereint, welche die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer in ganz Europa erfüllen.

Start im privaten Umfeld

Die Funktion, die von Wero seit 2024 zur Verfügung steht, ist die Person-to-Person-Transaktion (P2P). „Wir freuen uns, den Start von Wero bekannt zu geben, der auf dem deutschen Markt seinen Anfang hat“, kommentiert Martina Weimert, die Geschäftsführerin von EPI. „Um Kunden mit dem Dienst vertraut zu machen, starten wir mit P2P-Zahlungen.“ Gemeint damit sind direkte, digitale Geldtransfers zwischen Privatpersonen, meist via Smartphone-App. Bis Ende des Jahres soll die App dann auch für rund 150 Händler zur Verfügung stehen. Deutsche Kunden können damit über ihre Banking-Anwendung Sofortüberweisungen von Account-to-Account durchführen.

Kontoüberblick und Zahlungen in Echtzeit

Wero wirbt mit der Schnelligkeit, die es dem Verbraucher ermöglicht, innerhalb von zehn Sekunden Geld zu senden oder zu empfangen. Dabei wird der Betrag direkt auf das Bankkonto gutgeschrieben, ohne dass ein zwischengeschaltetes Konto erforderlich ist. Wer also seine Schulden bei Freunden begleichen will, gemeinsame Restaurantrechnungen oder Kinokarten geteilt werden sollen oder für ein gemeinsames Geschenk gesammelt wird: Der Empfänger muss nicht lange auf sein Geld warten, sondern hat den Betrag mit der Zahlungsanweisung in Echtzeit auf dem Konto.

Unkompliziert und kinderleicht

Bereits jetzt ist eine Bezahlung per Wero-App außerhalb des privaten Freundes- und Bekanntenkreises beim Ticketanbieter Eventim möglich, weitere Händler sollen im Lauf des Jahres folgen. Der Vorteil dabei: Die Eingabe der 22-stelligen IBAN-Nummer fällt weg. Die Handynummer oder E-Mail-Adresse des Empfängers reichen aus. Die Gebühren trägt der Handel – in der Regel ein kleiner Prozentsatz. Die neuen Funktionen werden direkt in die Online-Banking-Apps der Banken eingebaut.

Bei Sparkassen und Volksbanken oder ING funktioniert Wero aus der App heraus und ist in der Regel bereits vorinstalliert, sodass die Registrierung und Freischaltung kinderleicht machbar ist. Die Banking-App macht es Kunden in Deutschland einfach und sofort Geld von Dritten zu überweisen oder zu empfangen.

Wero geht über die Grenzen

Zahlungen über die Grenzen Deutschlands hinaus werden ebenfalls möglich sein. Bislang sind Frankreich und Belgien in der App integriert. In Zukunft werden auch die Niederlande und Luxemburg ergänzt. Dabei wird der Wero-Service ständig um neue Funktionen erweitert, wie etwa die Möglichkeit, Zahlungen im Kleingewerbe zu tätigen, online auf Händlerseiten zu bezahlen oder Rechnungen via QR-Codes zu begleichen. Dies beinhaltet auch die Möglichkeit, wiederkehrende Zahlungen für Abonnements im Wallet zu verwalten sowie die Möglichkeit, im Laden in der App des Händlers zu bezahlen und so die Kasse zu umgehen.

Die Bezahlung in Geschäften wird voraussichtlich ab diesem Jahr ebenfalls möglich sein, zusammen mit anderen Funktionen wie zum Beispiel dem Prinzip „Buy Now – Pay Later“, der Integration von Händlertreuekarten oder Kostenteilung.

Das Ziel von Wero ist es, sämtliche Arten von Zahlungen über eine einzige Plattform anzubieten und dabei die Simplizität, Unmittelbarkeit und Sicherheit der Banken zu kombinieren, wie Weimert erklärt.