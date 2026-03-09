Wero-Bezahlsystem: Europas Antwort auf U.S. Paymentanbieter

Leistungs- und zukunftsfähige Bezahllösung speziell für Europa: Die neue Wero-App ist schnell, zuverlässig und unkompliziert.
Im sanften Gelb und sattem Schwarz platziert sich seit jüngstem eine neue App auf dem Bildschirm vieler Handys. Wero heißt der neue Dienst, der einfaches Bezahlen per Knopfdruck auf dem Smartphone schnell und unkompliziert möglich macht. Die App ist ein Produkt der der European Payments Initiative (EPI) mit Sitz in Brüssel. Dahinter steckt der Zusammenschluss namhafter europäischer Banken, die eine Alternative zu den U.S. Dienstleister wie Visa oder Mastercard bieten wollen, die derzeit den Paymentmarkt beherrschen. Das Versprechen von Wero ist, ein sicheres Wallet über Zeit zu schaffen, das alle Zahlungsfunktionen vereint, welche die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer in ganz Europa erfüllen.