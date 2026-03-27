Werner Mezger referiert: Fastnacht, Fasching, Karneval – so feiert man Triberg und Europa

Von Naturgestalten im Osten bis zu Teufelsfiguren in Südtirol. Der „Fastnachtsprofessor“ zeigt verblüffende Gemeinsamkeiten und Unterschiede des Karnevals in 20 Ländern.
Bereits im Januar 2025 war er zu Gast in Triberg: Der „Fastnachtsprofessor“ Werner Mezger. Eigentlich sollte sein diesjähriger Auftritt bereits vor der Hochphase der Fasnet stattfinden. Nun holte er ihn nach – und sprach vor vollem Haus im Museum über „Fastnacht, Fasching und Karneval in Europa– eine Entdeckungsreise durch 20 Länder.“