1 An die alten Zeiten erinnern die Schilder an der Gartenlaube von Werner und Hildegard Echle. Foto: Kern

Seit 50 Jahren berät Werner Echle ehrenamtlich in allen Fragen zu Rente, Prävention und Reha. Für dieses außergewöhnliche Engagement als „Helfer in der Nachbarschaft“ bedankte sich die Deutsche Rentenversicherung Bund mit einer Urkunde.









Dazu gab es einen Berliner Bären aus Porzellan. Der Einladung, zur Ehrung in die Hauptstadt zu kommen, folgte er nicht. Echle begleitete seine Ehefrau Hildegard, die wegen ihrer angegriffenen Gesundheit in der Zeit in Reha war.