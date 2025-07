Glückwünsche für die Innovationsschmiede: Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar gratulierte der Wiha Werkzeuge GmbH bei der feierlichen Preisverleihung des TOP 100-Wettbewerbs in Mainz.

Die Auszeichnung ehrt mittelständische Unternehmen, die durch besondere Innovationskraft überzeugen. Wiha wurde bereits zum vierten Mal in die Riege der Top-Innovatoren aufgenommen – diesmal mit besonderer Stärke in der Kategorie „Innovationsförderndes Top-Management“, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Stellvertretend für das Unternehmen nahmen Mario Sommer, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb, und Imme Buchholz, Leiterin der Wiha Trainingsakademie Vertrieb, die Glückwünsche entgegen.

„Wir sehen es als zentrale Führungsaufgabe, Veränderungen und Optimierungen zu fördern und Raum für Weiterentwicklung zu schaffen“, wird Sommer zitiert. „Unser Anspruch ist es, eine Kultur zu leben, die Menschen ermutigt, eigene Ideen einzubringen, mutig Neues auszuprobieren und mit Kreativität und Kompetenz Grenzen zu verschieben.“

Dass diese Haltung wirkt, zeige nicht nur die Auszeichnung: „Wir setzen auf leistungsstarke Teams, kurze Entscheidungswege und einen engen Austausch mit unserer Community im Markt. Dieses Zusammenspiel macht uns schnell, anpassungsfähig und bringt praxisnahe Lösungen hervor – Innovationen, die unseren Anwendern echten Mehrwert bieten.“ Bei Wiha entstehen Lösungen, die den Alltag im Handwerk erleichtern, Arbeit sicherer machen und nachhaltige Wirkung zeigen – durch langlebige Produkte, ergonomisches Design und durchdachte Systemkonzepte, heißt es weiter. Doch Innovation bedeute für Wiha mehr als neue Technik: Es gehe um gemeinsames Weiterkommen, das Hersteller, Zulieferer, Handel und Fachkräfte einschließt.

Mit Weitblick handeln

„Unser Ziel ist klar: In 20 Jahren wollen wir als Referenz in unserer Branche gelten – nicht nur wegen unserer Produkte, sondern auch, weil wir Verantwortung übernehmen, mitgestalten und mit Weitblick handeln“, sagte Sommer. Die feierliche Preisverleihung in Mainz bildete hierfür einen eindrucksvollen Rahmen – ein Moment der Anerkennung, der das Team bestärke, den Innovationskurs mit Leidenschaft und Weitblick weiterzugehen.