1 Der Gartengerätehersteller Gardena gehört zum Husqvarna-Konzern, bei dem Bosch jetzt mit zwölf Prozent einsteigt. Foto: Gardena

Das Stuttgarter Unternehmen will die Kooperation bei Akkus stützen und übernimmt zwölf Prozent vom Aktienkapital des schwedischen Unternehmens.















Bosch baut sein Geschäft mit elektrischen Werkzeugen aus und übernimmt zwölf Prozent vom Aktienkapital des schwedischen Herstellers Husqvarna, zu dem auch die Gartenprodukte von Gardena und Flymo gehören. Wie das Stuttgarter Unternehmen am Freitag mitteilte, will Bosch damit die Akku-Kooperation „Power for all“ stärken.

Die markenübergreifende Zusammenarbeit wurde 2020 von Bosch Power Tools und Gardena gestartet. Nutzer können die 18-Volt-Akkus mit den Geräten aller beteiligten Hersteller nutzen. Derzeit gelte das für zehn Marken mit rund 100 Geräten, so Bosch. Man verfolge eine konsequente Wachstumsstrategie in den Geschäftsaktivitäten für Endanwender, sagt Christoph Fischer, der unter anderem für die Konsumgüter verantwortliche, stellvertretende Bosch-Geschäftsführer. Dazu gehöre, „bestehende Kooperationen durch Kapitalbeteiligungen zu stärken“. Husqvarna erziele, so die Bosch-Mitteilung, mit Werkzeugen, Maschinen und Akkulösungen „eine gute wirtschaftliche Performance“.

Die in Stockholm gelistete Aktie steht derzeit bei umgerechnet gut sieben Euro. Die Marktkapitalisierung liegt bei 4,2 Milliarden Euro. Der Kurs ist in den vergangenen zwölf Monaten um rund 37 Prozent gefallen. Nach dem Boom während der Corona-Lockdowns ging das Geschäft mit Heim- und Gartenwerkzeug branchenweit zurück.