Einbruch in Dotternhausener Firma

1 Die Polizei ermittelt. (Symbolfoto) Foto: Friso Gentsch/dpa

Ein Firmengebäude in der Straße Im Hofstätt in Dotternhausen ist in der Nacht auf Donnerstag zum Ziel eines Einbrechers geworden.









In der Zeit zwischen 20 Uhr am Mittwoch und 5.45 Uhr am Donnerstag verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt zu der Fertigungshalle.