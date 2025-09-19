Werkzeug-Sparte: Besiegelt: Bosch-Werk Leinfelden schließt 2026

1 Nur noch bis 2026 werden in Leinfelden Elektrowerkzeuge von Bosch hergestellt. Foto: Franziska Kraufmann/dpa Bosch stellt die Produktion von Elektrowerkzeugen in Leinfelden endgültig ein. Die Geschäftsführung und der Betriebsrat haben sich nun auf einen Sozialplan geeinigt.







Link kopiert



Seit April ist der Plan bekannt, nun wurde er zur Gewissheit – zu einer traurigen für die 230 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Bosch-Werks Leinfelden. Das vor 70 Jahren gegründete Stammwerk zur Produktion von Elektro-Werkzeugen wird Ende 2026 dicht gemacht. Dasselbe gilt für den sächsischen Bosch-Standort in Sebnitz. Die Produktion der sogenannten Power-Tools wird nach Ungarn und China verlagert. Das Vorgehen hatte die Arbeitnehmervertretung nach Bekanntwerden der Entscheidung als einen „Schlag gegen die eigene Tradition“ und als „Tabubruch“ bezeichnet.