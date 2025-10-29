Werkstatt wie vor 40 Jahren: Im Ebinger Hof zeigt Hans-Werner Hein Kunst und Werkzeuge seiner Vorgänger

„Mit so viel Zuspruch hatten wir nicht gerechnet“, sagt Hans-Werner Hein. Als er beim Stadtfest im Juli mit seinen gedrechselten Kunstwerken einen Stand in Albstadt hatte, waren die Besitzer des Hauses, in dem die historische Drechslerei von Friedrich Rominger einen Dornröschenschlaf führt, auf ihn zugekommen mit der Bitte, dort an einem „Tag der offenen Werkstatt“ das Handwerk eines Drechslers zu erklären. Gesagt, getan.

Bauklötze staunte Hein, als er die Werkstatt inspizierte, die Hausbesitzer Thomas Sassowski von Spinnweben und dem Bohrmehl der Holzwürmer gereinigt, ansonsten aber so belassen hatte: Dort sieht alles noch so aus wie 1987, als Rominger, Jahrgang 1895, gestorben war. Ebenso lange drechselt Hans-Werner Hein – immer nebenberuflich. „Während meiner Zimmermanns-Lehre habe ich autodidaktisch damit begonnen“, erzählt er, „und gehe seit 25 Jahren auf Märkte in ganz Süddeutschland, auch jetzt im Ruhestand.

Die meisten Werkzeuge würde er selbst nicht mehr verwenden

Sein Talent als Alleinunterhalter hat Hein in mehr als 30 Jahre im Außendienst mit vielen Kundengesprächen ausgebaut, und die Zuschauer, die das kleine Haus fast sprengen, hängen ihm gebannt an den Lippen. Sie profitieren davon, dass Hein 99 Prozent von Romingers Werkzeugen kennt, obwohl er viele selbst nicht verwenden würde – „etwa die Maschine mit dem Riemenantrieb“ – berufsgenossenschaftlich sei das gar nicht mehr zugelassen. „Aber wer drechseln kann, könnte mit den Werkzeugen noch arbeiten, zumal nicht alle abgearbeitet sind.“

Seine eigenen Werkzeuge führe er mit zwei Händen. Rominger habe seine zweite Hand dazu benutzt, das Holz zu stabilisieren, was heute mit Hilfe einer „Lünette“ maschinell geschehe – „in ganz moderner Version CNC-gesteuert“, erklärt Hein.

Der Drechsler ist offen für weitere Tage der offenen Werkstatt

Dass er trotz maschineller Hilfe selbst eine Stunde und damit doppelt so lange wie einst Rominger brauche, um einen Geländerstab zu drechseln – wie kommt’s? „Friedrich Rominger hat das jahrzehntelang hauptberuflich gemacht“, sagt der – wenn auch sehr erfahrene – Hobby-Drechsler, der seine Stücke mitgebracht hatte, um sie dem Publikum zu zeigen, das aus dem ganzen Zollernalbkreis und sogar aus Rottweil kam.

„Ein gebürtiger Albstädter hat mir erzählt, dass sie sich als Schüler auf dem Heimweg die Nasen platt gedrückt hatten an den Fensterscheiben“, berichtet Hein lachend. Deshalb ist er gerne bereit, künftig ein bis zwei Mal im Jahr in Romingers Werkstatt sein Handwerk zu zeigen und zu erklären, wenn die Hausbesitzer das wollen, wenn auch nicht so aktiv, dass der Schleifstaub überhand nimmt nimmt. „Hat man den einmal geschluckt, ist das wie eine Droge“, sagt Hein über die Faszination des Drechselns. Doch Staubmasken seien wegen der Gefahr für die Lunge einfach Pflicht, wenn wirklich gedrechselt werde. Er selbst verwendet richtig gute aus Gummi, selbst wenn er „gutmütiges Holz wie die Zirbe“ schleift.

Auf Weihnachtsmärkten in der Region unterwegs

Nun ist der 65-Jährige, der so toll erzählen kann, aber erst einmal auf Weihnachtsmärkten unterwegs: Rosenfeld macht den Anfang, am zweiten Advent geht es nach Bisingen, am dritten nach Hechingen und am 20. Dezember, einem Samstag, nach Bisingen-Zimmern in die Zellerhornstraße. Dort zeigt Hans-Werner Hein dann von 17 bis 21 Uhr in einer Wagner-Werkstatt sein Handwerk und verrät lachend: „Die sieht auch noch aus wie vor 40 Jahren!“