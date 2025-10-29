Werkstatt wie vor 40 Jahren: Im Ebinger Hof zeigt Hans-Werner Hein Kunst und Werkzeuge seiner Vorgänger

An den Fenstern der Drechslerwerkstatt im Hof haben sich Schulkinder früher die Nase platt gedrückt. 40 Jahre später erleben sie dort einen tollen Alleinunterhalter.
„Mit so viel Zuspruch hatten wir nicht gerechnet“, sagt Hans-Werner Hein. Als er beim Stadtfest im Juli mit seinen gedrechselten Kunstwerken einen Stand in Albstadt hatte, waren die Besitzer des Hauses, in dem die historische Drechslerei von Friedrich Rominger einen Dornröschenschlaf führt, auf ihn zugekommen mit der Bitte, dort an einem „Tag der offenen Werkstatt“ das Handwerk eines Drechslers zu erklären. Gesagt, getan.