Werkrealschule Wimberg Umbau zum Kinderhaus steht bevor

Kurz nachdem diese Entwicklung offiziell bekannt geworden war, hatte die Stadtverwaltung den Vorschlag präsentiert, die in den kommenden Jahren stetig leerer werdenden Gebäude einem neuen Zweck zuzuführen und diese zum Kinderhaus umzubauen – zu einer Einrichtung, die sämtliche Betreuungsformen für Kinder im Alter zwischen null und zehn anbieten und zudem Räume für einen Jugendtreff oder die Volkshochschule bieten könne.

Mit der Entscheidung, diesen Plan weiterzuverfolgen, war auch der bis dahin bereits länger geplante – und in den kommunalen Gremien teils umstrittene – Neubauentwurf eines Kindergartens in der Wimberger Waldsiedlung Geschichte. Diese benötigte Betreuungsmöglichkeit soll nun im kommenden Jahr in einem Gebäude der Werkrealschule geschaffen werden.

Wie soll der Umbau ablaufen?

Zunächst ist geplant, in einem ersten Bauabschnitt das Erdgeschoss des Verwaltungsgebäudes Pestalozzistraße 12 umzubauen. Hier sollen unter anderem ein Mehrzweck- sowie zwei Gruppenräume entstehen. Auch ein abgeschlossener Außenspielbereich vor dem Gebäude ist vorgesehen. "Damit kann der dringliche Bedarf zur Unterbringung von zwei Gruppen zunächst abgedeckt werden", heißt es in der Sitzungsvorlage.

Das Obergeschoss des Gebäudes wird mittelfristig noch von der Verwaltung der Wimbergschule benötigt. Zieht diese in ein anderes Gebäude um, kann in einem zweiten Bauabschnitt später der Umbau des Obergeschosses in Angriff genommen werden. Dort sind unter anderem ein weiterer Gruppenraum, ein Speisesaal, eine Küche sowie Personalräume geplant. Der Mehrzweckraum wandert dann ebenfalls ins Obergeschoss; im Erdgeschoss entsteht somit Platz für einen vierten Gruppenraum.

Beide Bauabschnitte sollen in einem Bauantrag zusammengefasst werden; der Baubeschluss fällt jedoch – bei der Zustimmung durch den Gemeinderat – vorerst nur für den ersten Bauabschnitt.

Was wird konkret gemacht?

Wie Andreas Hailer vom Hochbauamt der Stadt im Gespräch mit unserer Zeitung erklärte, stehen vor allem im Inneren umfangreiche Sanierungs- und Umbauarbeiten an. So werden im Erdgeschoss voraussichtlich Fußböden, Wände, Decken, Sanitäranlagen, Heizung und Elektrik renoviert. Neue Wände, vor allem innerhalb der ehemaligen Klassenzimmer, sind geplant, um beispielsweise neben den Gruppenräumen separate Schlafräume oder ein Wickelzimmer in der ehemaligen Eingangshalle entstehen zu lassen.

Die Fassade befinde sich, auch hinsichtlich der Dämmung, in einem "ordentlichen Zustand". Teilweise müssten aber voraussichtlich Fenster erneuert und kleinere Reparaturarbeiten umgesetzt werden.

Im Obergeschoss, in einem zweiten Bauabschnitt, stehen später ebenfalls unter anderem zusätzliche Wände oder neue Böden auf der Agenda, zudem der Einbau einer Küche.

Auch ein Fahrstuhl ist vorgesehen, der bereits im ersten Bauabschnitt erstellt werden und beide Stockwerke barrierefrei verbinden soll.

Wie sieht der Zeitplan aus?

Beginnen können die Arbeiten voraussichtlich bereits im Februar, da "die schulische Nutzung der Räume im Erdgeschoss zum Jahreswechsel in das Schulgebäude B ausgelagert wird", heißt es in der Sitzungsvorlage. Der erste Bauabschnitt – also der Umbau des Erdgeschosses – soll bis Ende 2021 abgeschlossen werden.

Wie hoch sind die Kosten?

Für den Umbau des Erdgeschosses sind derzeit Kosten in Höhe von 1,5 Millionen Euro veranschlagt und bereits im Haushaltsplan für 2021 vorgesehen. Wie Oberbürgermeister Florian Kling in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses auf Anfrage von Jürgen Ott (Gemeinsam für Calw) mitteilte, seien für das gesamte Projekt – also inklusive der Sanierung des Obergeschosses – Fördermittel in Höhe von 240 000 Euro beantragt.

Gibt es Probleme mit Schadstoffen in der Bausubstanz?

Immer wieder kommt es vor, dass in alten Gebäuden Schadstoffe verbaut wurden. In den Räumen der Werkrealschule sei aber nichts gefunden worden, berichtete Hailer. Bis hin zu verwendetem Klebstoff oder Wandfugen habe man alles auf Asbest geprüft.