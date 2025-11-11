Werkrealschule Schömberg: Eine zehnte Klasse ist nicht immer sicher

Mindestens 16 Schülerinnen und Schüler sind nötig, um eine Klasse zu bilden – eine Grenze, um die die Werkrealschule in Schömberg jedes Jahr erneut bangen muss.
„Uns beschäftigt seit Jahren, ob wir jedes Schuljahr genügend Kinder zusammenbekommen, um die Werkrealschule weiterhin hier halten zu können“, erklärte Benjamin Resch, Leiter der Schömberger Grund- und Werkrealschule, den Bürgermeistern der Mitgliedsgemeinden des Gemeindeverwaltungsverbands Oberes Schlichemtal (GVV) während eines Überblicks über die aktuelle Situation an der Schule. In diesem Jahr haben sich 16 Fünftklässler an der Werkrealschule eingeschrieben – gerade genug, um eine eigene Klasse zu bilden.