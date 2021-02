1 Valeria Wurtsthorn ist eine der Lehrerinnen in der Stufe eins. Das rollierende System geht am 1. März in die zweite Woche, dann sind die Klassenstufen zwei und vier im Präsenzunterricht. Foto: Strohmeier

Seit einer Woche befindet sich die Grundschule im Präsenzunterricht in einem rollierenden System der Klassen, seit 11. Januar sind jedoch auch die Abschlussklassen der Werkrealschule in solch einem System im Präsenzunterricht und für die wird es nun ernst, am 1. März startet die Prüfung mit Englisch mündlich.

Bad Dürrheim - 38 Schüler legen derzeit ihre Prüfung ab. Seit Ende der Weihnachtsferien haben diese Prüflinge bereits im rollierenden System unterricht. Hier hat Konrektorin Stephanie Schweizer einen Zwei-Wochen-Rhythmus eingeführt. So hat die Gruppe eins montags, dienstags und mittwochs in der ersten Woche, donnerstags freitags in der zweiten Woche und die andere Gruppe umgekehrt Präsenzunterricht, so dass alle Schüler gleich viele Stunden haben. Unterrichtet wurden und werden sie vor allem in Mathe, Deutsch, Englisch und dem Wahlpflichtfach.

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen