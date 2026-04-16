Werkrealschule Hechingen: Rund 270 Schüler laufen für den guten Zweck

Firmen aus der Region unterstützen den zweiten Benefizlauf der Werkrealschule Hechingen im Weiherstadion. Rund 270 Schüler gingen an den Start.
Je mehr Runden, desto höher die Spenden: Die Schüler der Werkrealschule haben sich bei ihrem zweiten Spendenlauf im Weiherstadion für wohltätige Ziele engagiert. Im Vordergrund stand das gute Gefühl, als Schulgemeinschaft etwas Positives zu bewirken. Hechingens Bürgermeister Philipp Hahn sagte also nicht umsonst, dass es beim Benefizlauf um den „Zusammenhalt“ für den „guten Zweck geht, der anderen zugutekommt“.