1 Zum Schuljahresende gehen Rektor Frank Wallner (links) und Religionslehrer Bernhard Kaltenbacher in den Ruhestand. Foto: Stefan Heimpel

Nach 14 Jahren als Schulleiter der Werkrealschule wurde Frank Wallner mit einer kleinen Feier in den Ruhestand verabschiedet. Mit ihm geht zudem Religionslehrer Bernhard Kaltenbacher. Auch darüber hinaus ist das Kollegium stark in Bewegung.









Link kopiert



Bedeutende Wechsel gab es zum Schuljahresende an der Werkrealschule. Rektor Frank Wallner geht nach 14 Jahren als Schulleiter in Furtwangen in den Ruhestand. In einer kleinen Feier wurde er von seinen Kollegen verabschiedet.