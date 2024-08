Werkrealschule Furtwangen: Abschied für Schüler und Rektor

43 Jugendlichen überreichte der scheidende Schulleiter Frank Wallner ihre Abschlusszeugnisse. Die Schüler feierten gemeinsam mit Eltern und Lehrern in der Aula. Für besondere Leistungen gab es eine ganze Reihe von Preisen.

43 Schülern konnte Rektor Frank Wallner, der selbst zum Ende des Schuljahrs in den Ruhestand ging, zum Schulabschluss gratulieren. Nach der neunten Klasse erreichten 23 Schüler der Werkrealschule den Hauptschulabschluss. Sie können noch ein Jahr länger die Schule besuchen und erhalten dann die mittlere Reife. Dieses Ziel erreichten 20 Schüler.

Zur Übergabe der Abschlusszeugnisse waren die Schüler mit ihren Eltern in der Aula zusammengekommen. Ansprachen und Grußworte gab es von Rektor Wallner und Bürgermeister Josef Herdner. Auch die Vorsitzende des Elternbeirats, Anja Bärmann, wünschte den Absolventen alles Gute. Ein weiteres Grußwort sprach die Schulleiterin der Bregtalschule, Marlies Klingelhöfer. Denn in der zehnten Klasse wurden in einer integrativen Klasse auch Schüler der Bregtalschule unterrichtet – eine Kooperation, die sich seit Jahren bewährt hat.

Es folgte ein buntes Programm, eröffnet mit einer Diaschau. Nicht einfach zu lösen waren Rätsel der neunten Klasse, in denen Charaktereigenschaften erraten oder Kinderbilder erkannt werden sollten. Nicht fehlen durften Dankesworte der Abschlussklassen und Abschiedsgrüße der Klassenlehrer, ehe die Zeugnisse überreicht wurden Eine ganze Reihe von Schülern erhielten ein Lob oder einen Preis.

Auszeichnung zehnte Klasse Einen Preis erhielten Tobias Dieterle, Linus Sucker, Kevin Wehrle, Ida Dotter und Pia Streifer. Ein Lob ging an Yunus Aycicek, Marius Dufner und David Wehrle.

Der Bürgermeister überreichte die Preise der Stadt Furtwangen für die Jahrgangsbesten Pia Streifer und Ida Dotter sowie für hervorragende Leistungen in Gemeinschaftskunde an Yunus Aycicek, Tobias Dieterle, Linus Sucker und Kevin Wehrle.

Auszeichnung neunte Klasse Mit einem Preis geehrt wurden Jeremy Rießle und Fabian Weiß.

Ein Lob erhielten Raphael Gliese, Lasse Kaltenbach, Ezio Sassoli, Samuel Schwedhelm, Salome Klausmann und Sophie Saul.

Für die Brüste-Projektarbeit erhielten einen Gruppenpreis beim Thema „Forstwirtschaft im Schwarzwald“ Jeremy Rießle, Fabian Weiß und Lasse Kaltenbach.

Die Preise der Stadt Furtwangen als Jahrgangsbeste sowie gleichzeitig im Fach Gemeinschaftskunde überreichte Bürgermeister Josef Herdner an Jeremy Rießle und Fabian Weiß.

Hauptschulabschluss Die Absolventen der Klasse 9: Luka Bebek, Simeon Braunagel, Luca Dietrich, Raphael Gliese, Lasse Kaltenbach, Bastian Ketterer, Lucas Lima Machado, Robin Passow, Jeremy Rießle, Resul Saliji, Ezio Sassoli, Samuel Schwedhelm, Diego Tozzi, Morice Trenkle, Fabian Weiß, Anna Dilger, Miriam Fischer, Salome Klausmann, Noemi Lauria, Lenja Milton, Sophie Saul, Hope Schuster und Evelyn Silva Rodrigues.

Mittlere Reife Die Absolventen der Klasse 10 sind: Yunus Aycicek, Tobias Dieterle, Mikolaj Dolata, Marius Dufner, Pascal Eschle, Juri Gebhardt, Kieninger, Kenan Jonas Pahling, Leon Scherzinger, Lachezar Stanchev, Linus Sucker, Marian Turtucaianu, David Wehrle, Kevin Wehrle, Ida Dotter, Leonie Fischer, Theresa Konopke, Jenna Milton, Lucienne Sacher und Pia Streifer.