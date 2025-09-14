Werkraum Schöpflin Lörrach: Mutige Impulse für Zivilcourage

„Couragiert euch!“ lädt der Werkraum Schöpflin in seiner neuen Reihe zum Engagement für eine lebendige Demokratie ein. Auf dem Programm stehen Lesungen, Workshops, Theater und mehr

„Couragiert euch!“ lautet die neue Reihe des Werkraum Schöpflin. Theater, Lesungen und Workshops drehen sich im Wesentlichen um Beispiele und Impulse für Zivilcourage. Das passt zu den Zielen der Schöpflin Stiftung: kritische Bewusstseinsbildung, lebendige Demokratie und eine offene, vielfältige Gesellschaft. Immer öfter bereichern Kooperationen mit Partnern das Programm.

Kreativen Widerstand leisten Bei der Auswahl haben Birgit Degenhardt und Vera Meister auch auf ihre anderthalbjährigen Erfahrungen mit dem Bündnis 5 vor 12 zurück gegriffen. Dort haben sie erlebt, wie Bürger sich engagieren und ihre Zukunft mitgestalten wollen. Auf die Politik alleine wollen sie sich nicht verlassen. Wenn über sie hinweg entschieden wird, wollen sie kreativen Widerstand leisten und Verantwortung übernehmen. Das sehen die Programm-Macherinnen als Beitrag der Bürgerschaft zur Demokratie.

Mutige Menschen mit mutigen Projekten

Eingeladen haben sie mutige Menschen mit mutigen Projekten, die auch mal das System gesprengt haben. Ein Thema ist die Gestaltung des digitalen Raums, der nicht privaten Unternehmen überlassen werden dürfe.

Thema Privatsphäre zum Auftakt

Damit beginnt die Reihe am 25. September, 18.30 Uhr. Im Live-Stream „Das Individuum in der Maschine“aus Publix (Berlin) diskutiert Meredith Whittaker (Gründerin/Präsidentin der Messenger-Plattform Signal) mit Matthias Spielkamp von AlgorithmWatch und Maria Exner von Publix über die Rückeroberung der Privatsphäre im Zeitalter der KI. Das Gespräch ist schon lange ausverkauft, im Werkraum Schöpflin ist man bei freiem Eintritt dabei.

Wie bei anderen Terminen kann man unter dem Motto „Kill your Phone“ an einer Nähstation eine abhörsichere Handyhülle herstellen.

Festival für Digitalität, Kunst und Gesellschaft

Am 27. September, 18 Uhr, hackt das HackThePromise-Festival für Digitalität, Kunst und Gesellschaft auf dem Klybeck-Areal in Basel einen Nachmittag lang den Werkraum. Per Videocall (deutsch) dabei ist Informatik-Youtuber Cedric Mössner , bekannt als „The Morpheus“. Im Anschluss kann man beim interaktiven Workshop „Crit Club“ des Künstlers Cem A mitmachen (englisch). Die Veranstaltung soll den schwierigen Zugang zum Thema überwinden.

Lesung und Gespräch mit Alexandra Senfft

Um eine Konfrontation mit den Auswirkungen der Nazizeit geht es am 8. Oktober, 19.30 Uhr. In ihrem Buch „Schweigen tut weh“ hat Alexandra Senfft ihre Familiengeschichte festgehalten. Ihr Großvater war als hochrangiger Nationalsozialist für die Ermordung von 70 000 jüdischen Menschen verantwortlich und starb als verurteilter Kriegsverbrecher 1947 am Galgen. Im Mittelpunkt des Buches steht das Leben ihrer Mutter. Nach der Lesung spricht die Autorin mit Birgit Degenhardt, deren Großvater politischer Häftling im KZ Buchenwald war, über transgenerationale Traumata.

Schöpflin Schule und Kaserne Basel gemeinsam

Zu einem Bildungsforum mit Vortrag, Austausch und interaktiven Inspirationen lädt der Werkraum Schöpflin am 20. Oktober, 17.30 Uhr, ein. Es ist Teil der neuen gemeinsamen Reihe „Im Kopf von...“ mit Schöpflin Schule und Kaserne Basel.

Der ehemalige Leiter der Alemannenschule in Wutöschingen, Stefan Ruppaner, hat innerhalb des verkrusteten öffentlichen Schulsystems eine neue Schulform etabliert. Bei freiem Eintritt erklärt er, wie. Im Anschluss gibt es ausführliche Gelegenheit zum Austausch etwa über „Schule ohne Noten“ oder „Frei Day“.

Am 2. November, folgt ein Brunch mit Mut-Muskel-Workshop und den Radikalen Töchtern. Sie vermitteln Ansätze für Kunstaktionen und künstlerischen Aktivismus. Inklusive Brunchbuffet kostet die Teilnahme 18 Euro. Da nur 30 Plätze zur Verfügung stehen, wird um Anmeldung gebeten.

Comedian Kai Bosch steht auf der Bühne

In Zusammenarbeit mit der Agentur Lila Zwei stehen bei der „Fuckup-Night“ am 4. November 1930 Uhr, fünf Politikerinnen und Politiker auf der Bühne und sprechen vor Publikum über ihre eigenen Fehler. Die Mitwirkenden werden noch bekannt gegeben. Am Samstag, 8. November, 19.30 Uhr, gehört die Bühne dem Stand-up-Comedian Kai Bosch und seinem Programm „Auf den P... P... Punkt“ – eine Pop-up-Veranstaltung im Rahmen von TRIO Kultur, Inklusive Kultur im Dreiländereck.

„Allerfeinstes Theater für ein junges Publikum“

Am 13. und 14. November ist das Theater vorschlag-hammer zu Gast mit „Kindheiten“. In einer Collage erzählen Kinder über ihr Leben in einer alternden Gesellschaft. Am 19. November beginnt eine Neuauflage von Bernhard Höchsts Workshop „Lasst den Worten Taten folgen“.

In Bildsprache übersetzt hat „Couragiert euch!“ erneut Mascha Rodigina, eine junge Künstlerin, die aus Russland stammt und ein paar Jahre in Lörrach lebte. Im Werkraum geht auch die Reihe „Schöpflins Wundertüte – Allerfeinstes Theater für ein junges Publikum“ weiter.

Tanz-Performance mit Pilar Buira Ferre

Außer der Reihe wird bereits am 22. September zum ersten Teil des Symposiums „Warum in die Ferne schweifen?“ von Slow Food Lörrach und Werkraum Schöpflin eingeladen. Über (Fern)Tourismus unterhalten sich Humboldt-Experte Peter Korneffel, Guide Vanessa Gallo von den Galápagos-Inseln (per Videocall) und Tourismus-Wissenschaftler Michael Lück. Außerdem zeigt am 4. und 5. Dezember die Cia. vis à vis von Pilar Buira Ferre die Tanz-Performance „Stille in RosaRot“.

Tickets & Infos: www.werkraum-schoepflin.de