Werkraum Schöpflin Lörrach: Mutige Impulse für Zivilcourage

„Couragiert euch!“ lädt der Werkraum Schöpflin in seiner neuen Reihe zum Engagement für eine lebendige Demokratie ein. Auf dem Programm stehen Lesungen, Workshops, Theater und mehr
„Couragiert euch!“ lautet die neue Reihe des Werkraum Schöpflin. Theater, Lesungen und Workshops drehen sich im Wesentlichen um Beispiele und Impulse für Zivilcourage. Das passt zu den Zielen der Schöpflin Stiftung: kritische Bewusstseinsbildung, lebendige Demokratie und eine offene, vielfältige Gesellschaft. Immer öfter bereichern Kooperationen mit Partnern das Programm.