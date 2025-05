Der Coburger Michael Engel, Doktorand an der Technischen Universität München am Lehrstuhl für Methodik der Fernerkundung, hat die Ausstellung „Remote Sensations“ konzipiert. Die beeindruckenden Aufnahmen sind ein Nebenprodukt seiner Forschung.

Wenn Naturwissenschaftler wie Engel ihrer Arbeit nachgehen, nutzen sie vor allem Daten von zwei Satellitenprogrammen, die seit Jahrzehnten im Einsatz sind: die Landsat-Missionen der NASA und das Copernicus-Programm der ESA.

Diese ermöglichen die Erforschung des Erdsystems aus dem Weltall heraus mit ungeheuren Datenmengen: Allein die ESA-Satellitenmission «Sentinel-2» liefert jedes Jahr Daten im Umfang von circa vier Petabyte – das sind in etwa 11 000 Gigabyte täglich.

Die Schönheit der Erde

Nicht nur wissenschaftliche Neugier motiviert Engel zur Arbeit in der Fernerkundung: Manchmal ist es auch die Schönheit des Erdsystems selbst, die ihn in Staunen versetzt: Das „Atmen“ der Vegetation im Gang der Jahreszeiten, das Leuchten sedimentgetränkter Fjorde oder das Funkeln schneebedeckter Berggipfel.

Aber auch brennende Wälder, überflutete Wüstengebieten oder die Zerstörung von Lebensräumen durch den Menschen hat er im Blick. All diese Phänomene spielen im positiven wie negativen Sinn eine entscheidende Rolle für das System Erde.

Was Satelliten sehen

Mit einer Auswahl von Satellitenaufnahmen möchte Engel in der Ausstellung „Remote Sensations – was Satelliten sehen“ allgemeinverständliche Einblicke in seinen Arbeitsbereich geben. Die Ausstellung lässt ihn aber auch hoffen, dass sich beim Betrachten der Fotos eine Erkenntnis durchsetzt: „Die Welt ist schön!“

Die Ausstellung wird am Mittwoch, 7. Mai, um 19 Uhr mit einem Vortrag von Michael Engel im Werkforum eröffnet. Der Eintritt ist frei.