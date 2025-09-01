Werkeln bei Vitra in Weil: Wie aus Kokosfasern ein Besen wird

Das Vitra Design Museum in Weil am Rhein zeigt derzeit die Ausstellung „Die Shaker. Weltenbauer und Gestalter“. Bei einem Workshop wurde tiefer in die Materie eingetaucht.

Im Rahmen der Ausstellung im Vitra Design Museum finden auch viele Vorträge, Diskussionen und Workshops statt. Ein ganz besonderer und bestens besuchter Workshop stand am Samstag an. Gezeigt wurde die Herstellungsmethode der Shaker für Handbesen. Die Schulung fand im sogenannten Gebetshaus statt. Der Raum war die Neuinterpretation eines Shaker-Gemeindehauses, in dem Gottesdienste abgehalten wurden. Sie stammt von der Designerin Amie Cunat in ihrer Installation „Meetinghouse 2“.

Die Leiterin des Workshops, Katharina Berger, ist selbst Lehrkraft als Bürstenbinderin in der Stiftung Blindenheim Basel. Die speziellen handwerklichen Kenntnisse der Shaker hat sie bei einer Schulung in Kentucky erworben. „Die Shaker verwenden überwiegend Materialien aus dem Hirse-Anbau, die bei uns nicht ohne Weiteres vorhanden sind“, sagte sie. Ersatzweise hatte sie mehrere Büschel aus Kokosfasern vorbereitet, dazu gab es für die Workshop-Teilnehmer als Material einen „Fußstock“, Garn, eine Führungsleine und eine Schere.

Die jeweiligen Besen entstanden im stufenartigen Aufbau, mit mehrfachen Aufteilungen der Büschel innerhalb der Führung des Leitfadens. Das Garn wurde mehrfach kunstvoll um die einzelnen Büschel geschlungen. „Wenn das Knuschen der Büschel zu hören ist, besteht die richtige Spannung“, erklärte die Expertin.

Aller Anfang war für die Schüler schwer. Schmunzelnd meinte Berger: „Am Anfang dauert die Herstellung eines kleinen Besens noch mehr als eine halbe Stunde, später braucht man dafür noch fünf Minuten.“

Wer sind die Shaker?

Die Freikirche der Shaker ging im 18. Jahrhundert aus dem Quäkertum hervor. Die Angehörigen selbst nennen sich „The Believers“, die Bezeichnung „Shaker“ leitet sich vom rituellen Schütteltanz her, der bei ihnen als Gottesverehrung erfolgt.

Bei ihrem ehelosen Gemeindeleben – ohne jedes Privateigentum – entstand eine hohe Arbeitsethik mit ausgeprägtem Fleiß, Kreativität und höchster Handwerkskunst für ein gottesfürchtiges Leben. Daher erfolgte eine wirtschaftliche Blüte. Unterm Strich zählten die Shaker im 19. Jahrhundert zu den erfolgreichsten Gemeinden des Landes mit überdurchschnittlicher Bildung.

Sie ließen sich auch Erfindungen patentieren

Aus den Informationen der Ausstellung geht hervor, dass die Shaker auch auswärtige Anfragen zu ihren Gegenständen bedienten. Die hohe Qualität der Produkte war für den Markterfolg entscheidend. Tatsächlich ließen sich die Shaker auch einige „Erfindungen“ patentieren, wie den Kippmechanismus von Stühlen. Seit dem 20. Jahrhundert haben die Mitgliederzahlen deutlich abgenommen, es gibt nur noch wenige Shaker, die in einer Gemeinde in Maine/USA leben.

Das Vitra Design Museum hat gemeinsam mit den Ausstellungspartnern nicht nur die Aktualität der Shaker-Werke beleuchtet, sondern den historischen Objekten Werke zeitgenössischer Designer gegenübergestellt. Insgesamt sieben zeitgenössische Designer und Künstler betrachten die Werke der Shaker aus einer persönlichen, auch kritischen Warte. So gibt es auch neue Erkenntnisse zur Shaker-Kultur, wie Gleichberechtigung, Krankenpflege oder Inklusion.

Blick in die Ausstellung

Im ersten Ausstellungsabschnitt werden Fotografien von zweckmäßigen Shaker-Bauten präsentiert, die beispielsweise mit einer handwerklich praktischen, langlebigen Treppe oder einer vier Meter langen Sitzbank für eine größere Menschengruppe kombiniert wurden. Ein Radioapparat, ein Bügeleisen-Ofen oder eine Video-Präsentation der Shaker-Rituale verdeutlichen die Aufgeschlossenheit der Shaker.

Im zweiten Abschnitt wird das spezielle und ästhetische Shaker-Design mit der höchsten handwerklichen Qualität beleuchtet. Hier werden Möbelstücke wie Schränke, Truhen , Stühle, aber auch schnörkellos geschnittene schlichte Kleidungsstücke oder klassische Strickoberteile gezeigt.

Spanschachteln waren ein Bestseller

Im dritten Abschnitt zeigt sich die Arbeit der Shaker als findige Unternehmer. Ein Bestseller der Shaker waren ovale Spanschachteln oder Handarbeitsutensilien, über deren Verkauf die Gemeinden finanziert wurden. Der letzte Abschnitt betrachtet das spirituelle Vermächtnis der Shaker und die heutige Relevanz der gemeinschaftlichen Gestaltung. Hierunter fallen die abstrakten Zeichnungen von Shaker-Schwestern, die ihre Visionen festhielten.

Die Ausstellung läuft noch bis Sonntag, 28. September. Infos unter www.design-museum.de