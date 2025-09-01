Werkeln bei Vitra in Weil: Wie aus Kokosfasern ein Besen wird

Das Vitra Design Museum in Weil am Rhein zeigt derzeit die Ausstellung „Die Shaker. Weltenbauer und Gestalter“. Bei einem Workshop wurde tiefer in die Materie eingetaucht.
Im Rahmen der Ausstellung im Vitra Design Museum finden auch viele Vorträge, Diskussionen und Workshops statt. Ein ganz besonderer und bestens besuchter Workshop stand am Samstag an. Gezeigt wurde die Herstellungsmethode der Shaker für Handbesen. Die Schulung fand im sogenannten Gebetshaus statt. Der Raum war die Neuinterpretation eines Shaker-Gemeindehauses, in dem Gottesdienste abgehalten wurden. Sie stammt von der Designerin Amie Cunat in ihrer Installation „Meetinghouse 2“.