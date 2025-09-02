Werke vor 30 Jahren gefunden: Das Rätsel um einen Altdorfer Künstler ist gelöst

Vor rund 30 Jahren wurden alte Zeichnungen in Ettenheim entdeckt. Lange war unklar, wer sie schuf. Nun gibt es Antworten.
Es ist nun wahrhaft eine gewisse Zeit ins Land gegangen, seit Arnold Beha die sieben kleinen Bleistiftzeichnungen mit verschiedenen Motiven per Zufall entdeckt hat. Im Zuge des Abbruchs der Holzindustrie Stoelcker zum Ende 1990er-Jahren vor rund 30 Jahren lagen auf dem ehemaligen Betriebsgelände an der Otto-Stoelcker-Straße kreuz und quer hunderte von alten Balken. Per Zufall fand Beha bei einem Spaziergang an einem der Balken sieben kleine Bleistiftzeichnungen auf 8,5 mal 6,5 Zentimeter großen, hellbraunen Plättchen. Datiert ist eines auf 1960. Wozu diese damals in der „Holzi“ gebraucht wurden? Als Furniermaterial könnte es vielleicht gedient haben. Da man heute aber wohl so gut wie niemanden aus der damaligen Belegschaft fragen kann, muss es Spekulation bleiben. Die gezeichneten Motive: filigrane Blumenschalen, Naturlandschaften, Bäume an Wegen, die alteingesessene Ettenheimer mit Sicherheit noch heute in der Nähe des ehemaligen „Holzi“-Standorts verorten können – unstrittig auch Blicke auf die südwestlich des Bombenstabil-Areals gelegene Altstadt mit der Kirche auf dem Berg.