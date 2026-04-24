Werke von Wickertsheimer: Im Pumpwerk in Hugsweier kommen am Wochenende Ölgemälde unter den Hammer

Rund 20 Ölgemälde des Lahrer Kunstmalers Wilhelm Wickertsheimer werden im Pumpwerk versteigert. Sie sind größtenteils in den 1940er- und 1950er-Jahren entstanden.
Das alte, seit langem nicht mehr genutzte Pumpwerk am Rande des Stadtteils Hugsweier hat sich zu einem mit dem morbiden Charme einer winzigen Industriebrache kokettierenden Ort der Kunst entwickelt. Kurt Hockenjos und Felix Grundhöfer, zwei engagierte Akteure der Lahrer Kunstszene, haben 2025 mit der Rubin-Mühle einen Nutzungsvertrag geschlossen, um das Gebäude in den Sommermonaten für Kunstprojekte zu nutzen.