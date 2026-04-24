Werke von Wickertsheimer: Im Pumpwerk in Hugsweier kommen am Wochenende Ölgemälde unter den Hammer

Rund 20 Ölgemälde des Lahrer Kunstmalers Wilhelm Wickertsheimer werden im Pumpwerk versteigert. Sie sind größtenteils in den 1940er- und 1950er-Jahren entstanden.

Das alte, seit langem nicht mehr genutzte Pumpwerk am Rande des Stadtteils Hugsweier hat sich zu einem mit dem morbiden Charme einer winzigen Industriebrache kokettierenden Ort der Kunst entwickelt. Kurt Hockenjos und Felix Grundhöfer, zwei engagierte Akteure der Lahrer Kunstszene, haben 2025 mit der Rubin-Mühle einen Nutzungsvertrag geschlossen, um das Gebäude in den Sommermonaten für Kunstprojekte zu nutzen.

Zum Einstieg in ihre zweite Saison haben sie für das kommende Wochenende eine Versteigerung von rund 20 Ölgemälden des Lahrer Kunstmalers Wilhelm Wickertsheimer (1886–1968) angesetzt. Die überwiegend in den 1940er- und 1950er-Jahren entstandenen Gemälde, auf gerahmten Hartfaserplatten, stehen in der Tradition der Landschaftsmaler des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Wickertsheimer, ein Schüler von Hans Thoma, zählte 1926 zu den Mitinitiatoren der Ausstellungsgruppe „Die Schwarzwälder“, um Kurt Liebich.

Unsere Empfehlung für Sie Platz für Kunst und Begegnung Pumpwerk in Hugsweier wird zu Kunstort Von dem alten Pumpwerk in Hugsweier aus wurde der Lahrer Flugplatz versorgt. Zwei Lahrer wollen den Ort nun aus seinem Dornröschenschlaf erwecken und einen Platz für Kunst und Begegnung schaffen.

Die aus zwei Nachlässen stammenden Arbeiten, die am Samstag und Sonntag versteigert werden sollen, zeigen durchweg Motive des heimischen Kulturraumes – Landschaften und bäuerliche Anwesen vor dem markanten Hintergrund der Burg Hohengeroldseck, ein Wegkreuz in der Nähe des Brandenkopf, ein altes, halb verfallenes Fachwerkhaus an der Schutter, knorrige Tannen, gemalt an einem sonnigen Wintertag, eine dörfliche Idylle mit Kapelle und Wegkreuz im Schnee. Die Bilder des „Lohrer Molersmann“ stehen für eine tiefe Ehrfurcht vor der Natur und der Heimat sowie für ein Gespür für besondere Lichtverhältnisse und die Kraft landschaftlicher Impressionen.

Für einen kurzen Moment manifestiert sich die Kunst von Wilhelm Wickertsheimer nun zwischen alten Kesseln und Armaturen im Spannungsfeld eines überraschenden Kontrastes, der einen direkten Dialog heraufbeschwört. Am Freitag, 24. April, ab 19 Uhr, laden Hockenjos und Grundhöfer zur Vernissage und Vorbesichtigung, der durchweg gerahmten, oft mit barockem Stuck kommunizierenden Gemälde ein. Die Versteigerung wurde auf zwei Etappen am Samstag (25. April) und Sonntag (26. April) jeweils ab 14 Uhr angesetzt, der Aufruf erfolgt jeweils mit einem Mindestgebot.

Anreise

Das Pumpwerk ist im Lohrgartenweg in Hugsweier zu finden. Die richtige Eingabe ins Navi lautet: „9R4Q + JMP, 77933 Lahr/Schwarzwald“: