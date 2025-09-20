Werke von Lothar Zierer: Bildersammlung von Lahrer Künstler sucht eine neue Heimat

Der Maler Lothar Zierer hat rund 200 Werke hinterlassen. Seine Tochter Ute Neugart und ihr Mann möchten die Bilder verkaufen – die Hälfte des Erlöses geht an den guten Zweck.
Die vielen Kunstwerke fallen beim Betreten des Hauses direkt ins Auge: Sie sind dicht nebeneinander an den Wänden platziert, einige stehen auf dem Boden. Beim Besuch unserer Redaktion wird erst die schiere Anzahl der Bilder deutlich, die der Lahrer Maler Lothar Zierer hinterlassen hat. Er starb 2023 im Alter von 89 Jahren. Doch was passiert mit seinem Vermächtnis? Diese Frage haben sich seine Tochter Ute Neugart und ihr Mann Michael Neugart gestellt. Ihre Idee: „Wir möchten die Bilder gern in Lahrer Haushalte bringen und gleichzeitig wohltätige Organisationen unterstützen“. Die Hälfte des Erlöses durch die Bilder soll an die Lahrer Tafel und die Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“ gehen.