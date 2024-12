Werke von Fritz Ascher in Freiburg ausgestellt: Künstler wurde im Zweiten Weltkrieg von den Nazis verfolgt

1 Das Haus der Graphischen Sammlung im Augustinermuseum zeigt Werke von Fritz Ascher. Foto: Patrick Seeger

Freiburger Haus der Graphischen Sammlung widmet sich dem Werk von Fritz Ascher, der als Jude von den Nazis ein Arbeitsverbot erhalten hatte.









Link kopiert



„Ich bin müde, fühls am Tritt, Streben weicht in sich zurück. Und der Glaube der verwittert“, schreibt Fritz Ascher (1894–1970) in seinem Gedicht „Trübe Zeiten“, das er, versteckt in einem Keller in Berlin, in den 1940er-Jahren verfasste, als er von den Nationalsozialisten als „entarteter Künstler“ gebrandmarkt und als Jude verfolgt und mit dem Tode bedroht war.