Vorstandsteam und Mitglieder des Vereins Werkbox-VS haben mit ihrem Tag der offenen Türe den Nerv der Interessenten getroffen. Zahlreiche Bürger gaben sich in den Räumen der ehemaligen Lampenfabrik Pfäffle in Schwenningen die Klinke in die Hand.

Da kam selbst Bürgermeister Detlef Bührer nicht aus dem Staunen heraus. Was in den vergangenen fünf Jahren an Aufbauarbeit geleistet wurde, honorierte er mit lobenden Worten: „Wenn es die Werkbox-VS nicht schon gäbe, müsste man sie geradezu jetzt erfinden.“

Bührer verwies in seinem Grußwort auf den Begriff Nachhaltigkeit, der auch in der großen EU-Politik in Brüssel angekommen ist. In der vergangenen Woche wurde eine Gesetzesinitiative auf den Weg gebracht, welche die bessere Reparierbarkeit von Geräten in Zukunft ermöglichen soll. Bührer versprach, den Bekanntheitsgrad der Werkbox-VS bei den städtischen Gremien zu erhöhen, konnte ihn doch das Engagement von der Sinnhaftigkeit des Konzeptes überzeugen.

Spezialisten unter den Mitgliedern beweisen ein Mal im Monat, dass auch heute schon defekte Geräte nicht in der Mülltonne landen müssen. Die Repair-Box leistet – auch im Verbund mit dem Reparatur-Café in Villingen – einen Beitrag zur Müllvermeidung.

Verein hat sich zahlreiche Themen auf die Fahnen geschrieben

Bührer interessierte sich beim Rundgang auch für die Elektronik-Ecke, in der ein Labortisch mit Trenntransformator und Anzeigeinstrumenten selbst auf schwierigere Reparaturfälle wartet. Der Verein hat sich noch zahlreiche weitere Themen auf die Fahnen geschrieben, von denen sich die Besucher überzeugen konnten. Werkstattbereiche gestatten es, handwerkliche Ideen zu verwirklichen. Ob Kreissäge, Drehmaschine, Nähmaschinen, Lötkolben oder 3D-Drucker, es kann nach Herzenslust gebastelt und experimentiert werden. Wer im Umgang mit Maschinen unsicher ist, kann sich an die Helfer wenden.

Anlässlich des Tages der offenen Tür zeigten auch viele Besucherinnen Interesse. Unter der Regie von Harald Ückert sind Fahrradreparaturen möglich. Er bietet in Zusammenarbeit mit dem ADFC Reparaturkurse für Fahrräder an und engagiert sich als Schriftführer stark in der Organisation des weiteren Kursangebots, das eine breite Palette abdeckt. So wurde dieses Jahr zu CO2- -Bilanzierung und Balkonkraftwerken referiert, es gab Workshops zu 3D-Druck und dem Nähen von Hoodies.

Dem gemeinwohlorientierten Handeln verpflichtet

Ückert stellte das Gesamtkonzept eindrucksvoll vor und ordnete es in den Kontext nachhaltiger Prinzipien ein, die eine wichtige Motivation für den Verein darstellen. Weiterhin sieht sich der Verein einem gemeinwohlorientierten Handeln verpflichtet, ist nicht gewinnorientiert und möchte den sozialen Aspekt in den Fokus stellen. So finden Menschen aus der Nachbarschaft an den Öffnungstagen in die freundlichen Räume, nehmen in der wohnlichen Sitzecke Platz und pflegen kommunikative Geselligkeit. Somit ist die Werkbox-VS nicht nur ein Ort des Handelns sondern auch ein Platz, an dem nachbarschaftliche Kommunikation möglich ist.

Auch Flüchtlingsarbeit und Volkshochschule freuen sich über Kooperation

Benjamin Ruf umriss in seinen Einführungsworten die Geschichte der Werkbox-VS, die 2019 als Verein gegründet wurde. Als ein Bremsklotz erwies sich die Coronazeit, in der die Aufbauarbeit einen Dämpfer erlitten hat. Aber schon 2023 hatte die Werkbox-VS wieder an 115 Tagen geöffnet und vielen Menschen handwerkliches und kommunikatives Handeln erlaubt. Auch Vereine, Flüchtlingsarbeit oder die Volkshochschule freuen sich über die Kooperation. „Wir wünschen uns, dass die Räume praktisch jeden Tag von morgens bis zum späten Abend genutzt werden. So kann die Idee nachhaltigen Handelns konkret umgesetzt werden“, betonte der Vizevorsitzende Ruf.

Auch Cosima Haller von der städtischen Fachstelle Ehrenamt ließ es sich nicht nehmen, die neu gestalteten Räume zu besichtigen und die wertvolle Arbeit zu würdigen.

Öffnungszeiten

Das Angebot

Die Werkbox-VS bietet neben der offenen Werkstatt jeweils samstags auch am letzten Samstag im Monat das Repair-Café an. Dort können defekte Geräte zur Reparatur in die Villinger Straße 35/1 gebracht werden. Der Service ist kostenfrei, es sei denn, Ersatzteile müssen beschafft werden. Vorträge und Seminare zu Technik und Umwelt werden ebenfalls angeboten. Informationen sind unter www.werkbox-vs.de zu erhalten.