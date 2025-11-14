Werk von Walter Caroli überzeugt: Spitalmahl begeistert in Sulz mit Kulinarik und Theater

Rund 350 Gäste kamen in die Sulzberghalle zum Spitalmahl – und genossen Essen, Musik und Tanz – und natürlich das Theaterstück von Walter Caroli.
Das 15. Spitalmahl des Fördervereins Spital Vital hat wieder mehr als 350 Gäste in die Sulzberghalle gelockt. Den Rahmen für die Benefizveranstaltung, deren Erlös dem Spital zugutekommt, bestimmten klassische Musik in der festlich illuminierten Kulturhalle, ein mehrgängiges Menü und das zur Tradition gewordene Theaterstück aus der Feder von Walter Caroli, dem Vorsitzenden des Fördervereins. Bei der Galaveranstaltung mit dabei war auch die Ballettschule Sonia Kmitta, die mit ihren Mädchen drei Auftritte auf das Parkett legte.