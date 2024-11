Volkswagen in China verkauft umstrittenes Werk in Xinjiang

1 VWs Werk in Xinjiang war wegen Zwangsarbeitsvorwürfen umstritten. (Archivbild) Foto: Stephan Scheuer/dpa

Monatelang verhandelte VW mit dem chinesischen Partner-Unternehmen über sein Werk in Xinjiang. Der Standort war lange wegen Zwangsarbeitsvorwürfen in der Kritik.









Link kopiert



Peking - Volkswagen hat sein umstrittenes Werk in der nordwestchinesischen Provinz Xinjiang verkauft. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Unternehmenskreisen. Der Standort war wegen Menschenrechtsverletzungen an Mitgliedern der Uiguren-Minderheit lange in der Kritik. VW ging den Vorwürfen mit einer Untersuchung nach.