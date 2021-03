2 Am Gebäude In der Muslen 8 wird auf Stadtführungen aufmerksam gemacht (links), an jenem In der Muslen 42 auf den Hiddelis-Gutschein. Foto: Schwarzwälder Bote

Beklebungen: Wirtschaft und Tourismus VS wirbt für Stadtführungen und Hiddelis-Gutschein

Den frühlingshaften Temperaturen der vergangenen Tage ist es zu verdanken, dass es an einigen Schaufenstern in der Schwenninger Innenstadt etwas Neues zu sehen gibt – und das, obwohl die betreffenden Ladenflächen eigentlich leer stehen.

VS-Schwenningen. Hinter den Beklebungen steckt ein Projekt der Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH (WTVS), das bereits vor knapp drei Jahren ins Leben gerufen wurde. Zurück geht die Idee auf die Initiative "Sauberes VS – für dich und mich". Im Sommer 2018 wurde dann erstmals das Schaufenster eines leerstehenden Gebäudes mit städtischer Werbung beklebt – damals wurde auf dem Schaufenster des Gebäudes in der Muslen 8 für die Stadt-App geworben. Seitdem, erklärt Matthias Jendryschik, Geschäftsführer der WTVS und Leiter der Stabsstelle Stadtmarketing, wurde das Projekt mit wechselnden Motiven fortgesetzt.

Seit einigen Tagen sind es nun zwei neue Motive, die dem Betrachter ins Auge springen: Zum einen wird der Hiddelis-Gutschein der Stadt beworben, zum anderen die Stadtführungen, die, wie Jendryschik sagt, "momentan nicht stattfinden können, aber hoffentlich bald wieder". Grundsätzlich versuche man die Beklebungen immer thematisch zur aktuellen Zeit passend zu gestalten, erklärt der WTVS-Geschäftsführer. So hatte man die Flächen vor Weihnachten genutzt, um auf die Aktion "Weihnachtsglück VS" aufmerksam zu machen.

Mit dem Ende dieser Aktion mussten dann neue, frühlingshaftere Motive her, die mit dem Hiddelis-Gutschein und den Stadtführungen schnell gefunden waren. In den vergangenen Tagen wurden die Beklebungen dann angebracht, berichtet Jendryschik, weil das Wetter nach den klirrend kalten Temperaturen um den Jahreswechsel in der vergangenen Woche deutlich wärmer waren. "Das war also schon von langer Hand her geplant und konnte jetzt endlich umgesetzt werden."

Projekt soll einzelnen Gebäuden sowie der ganzen Innenstadt helfen

Die Beklebungen, die aktuell vornehmlich in der Schwenninger Innenstadt zu finden sind, sollen Jendryschik zufolge für ein "attraktiveres Erscheinungsbild" sorgen – nicht nur die einzelnen leerstehenden Gebäude betreffend, sondern auch in Bezug auf die gesamte Innenstadt, die dadurch belebter wirken soll. Für die WTVS sind die Beklebungen im Gegenzug eine gute Möglichkeit, Werbung für sich und ihre Angebote zu machen. Und noch eine positive Wirkung soll das Projekt haben: Leerstehende Ladenflächen und kahle Schaufenster sind nicht nur wenig ansprechend, sondern werden häufig Opfer von Vandalismus. Das soll die Beklebung verhindern.

In den meisten Fällen gehe die WTVS auf die Eigentümer der Gebäude zu und frage diese, ob sie an einer Teilnahme am Projekt interessiert sind, berichtet Jendryschik. Die Bereitschaft derselben sei unterschiedlich. "So eine Beklebung bietet sich einfach nicht überall an", weiß Jendryschik und verweist auf Fälle, bei denen nur ein Pächterwechsel vorgenommen oder kurzfristig umgebaut wurde. Da mache eine aufwendige Schaufenster-Beklebung natürlich weniger Sinn – auch wenn dem Gebäudeeigentümer selbst dadurch keine Kosten entstehen.