1 Das Freilichtmuseum Vogtsbauernhof kommt auf die Kinoleinwand: Der Kurzfilm "Menne" wurde im vergangenen Sommer gedreht und läuft ab den Pfingstferien als Vorfilm in den Forum-Kinos in Offenburg, Lahr und Rastatt. Foto: Freilichtmuseum

Museum trifft auf Kino: Dass das zusammenpasst, stellen der Vogtsbauernhof und die Forum-Kinos unter Beweis. In einem kurzen Werbefilm ist die Gutacher Attraktion ab Samstag im Vorprogramm von Familienfilmen zu sehen.















Link kopiert

Gutach/Offenburg - Schwarzwaldidyll, historische Gebäude und viele Impressionen aus dem Museum – der rund siebenminütige Film nimmt den Zuschauer mit auf eine Tour durch die Freilicht-Atraktion in Gutach. Im Mittelpunkt steht eine vierköpfige Familie. Deren zunächst eher lustloser Sohn begibt sich schnell auf eine eigene Entdeckungstour – und begegnet dem Maskottchen Menne. Die Animationsfigur zeigt dem Museumsmuffel seine Lieblingsplätze und begeistert ihn schließlich für die erlebbare Geschichte im Vogtsbauernhof.

"Für uns ist es eine wirkliche Premiere", freute sich Museumsleiterin Margit Langer am Mittwoch. Gemeinsam mit Landrat Frank Scherer, Kino-Geschäftsführer Jan Marc Maier, sowie die Museums- und Projektverantwortlichen stellte sie die Produktion in Offenburg vor. "Der Kurzfilm wurde für eine unserer wichtigsten Zielgruppen gemacht – junge Familien", erläuterte Langer. Dass dieser nun bis Saisonende im November in den Forum-Kinos gezeigt werde, sei "Ergebnis einer einzigartigen Kooperation". Wenn man es genau betrachte, sei diese Zusammenarbeit nur folgerichtig, ergänzte Landrat Scherer. Museen müssen und sollen Geschichten erzählen – wie es Filmemacher und Kinos eben auch tun.

Kino und Freilichtmuseum verbindet mehr

Kino und Freilichtmuseum verbindet jedoch noch mehr als das: Beide litten etwa in den vergangenen zwei Corona-Jahren. So hatte der Vogtsbauernhof aufgrund von Beschränkungen, Lockdowns und ausbleibenden Besuchern in der Pandemie-Zeit rund 1,1 Millionen Euro Verlust gemacht, der aus dem Kreishaushalt ausgeglichen wird. Für die laufende Saison will das Museumsteam an das Vor-Krisen-Niveau von 2019 anknüpfen – der Werbefilm soll dabei helfen.

Lesen Sie auch: Das bietet das Gutacher Freilichtmuseum in dieser Saison

Insgesamt handelt es sich um ein echtes Ortenau-Projekt: Produziert hat den Werbefilm die Firma "Rec Tec Motion Pictures" aus Fischerbach. Der kleine Betrieb ist unter anderem spezialisiert auf Unternehmensfilme. Das Drehbuch stammt vom wissenschaftlichen Leiter des Freilichtmuseums, Thomas Hafen. Laien-Schauspieler der Freilichtbühne Hornberg verkörperten unter der Leitung von Marvin Polomski die Filmfiguren. Partner des Projekts ist auch die SWEG mit Sitz in Lahr, die für den Dreh einen Waggon zur Verfügung gestellt hat.

Museum investiert 12 000 Euro in Kurzfilm

"Wir haben hier mit einem sehr schmalen Budget gearbeitet", erklärte Museumschefin Langer auf Nachfrage unserer Redaktion. Rund 12 000 Euro investierte das kreiseigene Freilichtmuseum in den Film. Mit der Produktionsfirma habe man eine besondere Vereinbarung getroffen, da es sich um ein Pilotprojekt handle. Die Schauspieler engagierten sich zudem ehrenamtlich. Und dafür, dass der Film in den Forum-Kinos zu sehen ist, muss das Museum kein Geld zahlen. Die Zusammenarbeit fußt viel mehr auf einer Marketing-Kooperation. Denn Während der Laufzeit von "Menne" ist das Freilichtmuseum Partner bei der "Forum-Vorteilswelt". Besitzer der Forum-Card erhalten ab dem 4. Juni bis zum 6. November 20 Prozent Rabatt auf die Familientageskarten für das Freilichtmuseum.

Forum-Geschäftsführer Jan Marc Maier sieht in der Zusammenarbeit ein riesiges Potenzial für beide Seiten, "ist doch auch bei uns das Familienpublikum das Wichtigste". "Wir sind ideales Schönwetterziel, das Kino das ideale Schlechtwetterziel", brachte es Langer auf den Punkt. "Wenn Sie feststellen, dass die meisten Besucher wegen des "Menne"-Films ins Kino kommen, können Sie gerne den zweiten Teil in Auftrag geben", ergänzte sie an Maier gewandt mit einem Lachen.

0