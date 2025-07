Zunächst blickte der Vorsitzende, Christoph Leins, chronologisch auf das vergangene Jahr zurück. Der Urschelherbst als größte und erfolgreichste Veranstaltung wurde ebenso genannt wie die Neuerung bei der Lichternacht mit dem Festival der Chöre, das guten Anklang fand.

Der Erfolg der 2024er-Weihnachtskugel generierte eine mit 4500 Euro um ein Drittel höhere Spendensumme für den Kinder-, Jugend- und Familien-Hospizdienst – und das trotz der um 1000 Weihnachtskugeln reduzierten Sonderedition. Die Eisbahn war wetterbedingt im vergangenen Jahr erfolgreicher als 2023. Neben „Hello Blumenswing“ und der Osteraktion mit Ostereier-Geschenken für Kunden waren beim Nagolder Frühling, der erstmals durch eine Blaulichtmeile bereichert wurde, strengere Sicherheitsmaßnahmen erforderlich.

„Nagold erleben“ bleibe weiter bei seinem Erfolgskonzept. Das Heft wird in den Hotels verteilt. Die jüngste Veranstaltung, der Mittsommer, habe bei optimalen Bedingungen stattgefunden, sei sehr gut frequentiert gewesen und habe gute Stimmung vermittelt, so das Fazit.

Nagolder bewegen etliches

Die Mitgliederresonanz beim Ausflug nach Balingen sei eher zurückhaltend gewesen. Einig waren sich die Mitglieder des Werberings, dass man sich von anderen Städten etwas abschauen könne. Festgestellt habe man, dass in vielen Städten gejammert werde, während in Nagold die Akteure Gewerbeverein, City-Verein und Stadt durch ihren Zusammenhalt etliches bewegen.

In seiner Vorschau informierte Leins darüber, dass am 11. Juli, 8.30 Uhr im Delice das Business-Frühstück wieder zum Leben erweckt werde. Im Herbst sei, nach 2023, wieder ein Innenstadtrundgang mit Oberbürgermeister Jürgen Großmann und der Verwaltung vorgesehen, bei dem einzelne Punkte und Themen direkt angesprochen werden können. Bis zum Jahresende stehen dann wieder Urschelherbst, Lichternacht und Weihnachtsbaum-Swing auf dem Plan. Das Thema Weihnachtskugeln ist bislang ungeklärt, stand jedoch im Raum.

Kassiererin Christine Günther verwies trotz eines Gewinns in der Kasse nach dem negativen Ergebnis 2023 auf die Notwendigkeit von Beitragserhöhungen und eine Erhöhung der Umlage an den City-Verein. Seitens der Kassenprüfer Iris Killinger und Marie-Luise Katz schlug Katz die Entlastung vor.

Beiträge steigen

Unter der Leitung von Ralf Benz, Vorsitzender der Fachgruppe Handwerker im Gewerbeverein, wurde die Kassiererin sowie Vorstand und Ausschuss durch die Werbering-Mitglieder einstimmig entlastet. Mehrheitlich stimmte der Werbering den im Ausschuss vorberatenen und empfohlenen Beitragsanpassungen zu. Ab 2026 steigen demnach die Mitgliedsbeiträge um 20 Prozent.

Die letzte Beitragserhöhung datierte auf 2008. Bärbel Fehrenbach-Reichert schlug regelmäßige Überprüfungen der Beitragshöhe vor, statt so lange zu warten. Die Umlage an den City-Verein wurde zuletzt 2014 erhöht. Auch hier wurde eine Erhöhung ab nächstem Jahr um 3000 Euro mehrheitlich beschlossen. Begründet wurde dies mit der Notwendigkeit, gut aufgestellt weitermachen zu können. Und „der Benefit durch den City-Verein wird als Gesamtpaket für Nagold gesehen“, so Ralf Benz.

Er informierte darüber, dass die beiden Fachgruppen Handwerker und Freiberufler mitziehen und ihre Umlage an den City-Verein ebenfalls um 3000 Euro erhöhen, was für beiden Gruppen jeweils eine Verdoppelung bedeute.

Die Neuwahlen

Beim Werbering im Gewerbeverein Nagold

finden alle zwei Jahre Neuwahlen statt. Ralf Benz übernahm in der Hauptversammlung der Fachgruppe die Leitung des Wahlvorgangs. Zunächst gaben Vorsitzender Christoph Leins und seine Stellvertreterin Petra von Bowert bekannt, dass sie ihre Ämter tauschen wollen. Weitere Kandidaten standen nicht zur Wahl. Beide wurden einstimmig gewählt. Künftig übernimmt Petra von Bowert den Vorsitz im Werbering und Christoph Leins, der seit 2019 dieses Amt bekleidete, wird ihr Stellvertreter. Einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wurden Christine Günther als Kassiererin, Thomas Buhl als Schriftführer sowie Iris Killinger und Marie-Luise Katz als Kassenprüferinnen. Auch die Ausschussmitglieder Esma Ablagic, Sigrid Plaschke, Martin Ehniss, Peter Hauber, Stefan Rübsam und Manuel Gauß wurden einstimmig wieder- beziehungsweise neu gewählt. Im Ausschuss ist als neues Mitglied Isabel Menke vertreten.