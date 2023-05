Millane Friesen ist erst 20 – und hat Werbedeals mit dem Luxuslabel Dior. In der Doppelstadt aufgewachsen, zeigt sie sich als Influencerin in den sozialen Medien mit Millionen an Fans überaus erfolgreich. Jetzt verrät sie, wie sie das geschafft hat und was sie trotzdem für immer mit ihrer Heimat verbinden wird.