Werbebanden: Der neueste Clou der Calwer Schiedsrichter

Das ist in Deutschland bislang einmalig: Ab sofort ist die Schiedsrichtergruppe Calw mit Werbebanden auf Sportplätzen vertreten. Was steckt dahinter?
Dass die Schiedsrichtergruppe Calw gerne neue Wege geht, beweist sie immer wieder. Zuletzt war sie im dritten Jahr in Folge mit der DFB-Junior-Referee-Ausbildung an Schulen im Kreis Calw und bildete dort im Rahmen von Projekttagen neue Referees aus – so aktiv wie keine andere Gruppe in Württemberg. Und das spiegelt sich in den Zahlen wider, denn 2021, als Benjamin Haug neuer Calwer Obmann wurde, hatte die Gruppe nur 107 Schiedsrichter in ihren Reihen. Vergangenes Jahr lag die Zahl schon bei rund 150, inzwischen geht es schnurstracks auf die 200er-Marke zu.