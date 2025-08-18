Werbebanden: Der neueste Clou der Calwer Schiedsrichter

Dass die Schiedsrichtergruppe Calw gerne neue Wege geht, beweist sie immer wieder. Zuletzt war sie im dritten Jahr in Folge mit der DFB-Junior-Referee-Ausbildung an Schulen im Kreis Calw und bildete dort im Rahmen von Projekttagen neue Referees aus – so aktiv wie keine andere Gruppe in Württemberg. Und das spiegelt sich in den Zahlen wider, denn 2021, als Benjamin Haug neuer Calwer Obmann wurde, hatte die Gruppe nur 107 Schiedsrichter in ihren Reihen. Vergangenes Jahr lag die Zahl schon bei rund 150, inzwischen geht es schnurstracks auf die 200er-Marke zu.

Idee kommt aus Ottenbronn

Um dieses Ziel zu erreichen, hat die Schiedsrichtergruppe Calw ein neues Projekt gestartet: Werbebanden. Wobei man fairerweise sagen muss: Einen erheblichen Anteil an dieser Idee hat Grün-Weiß Ottenbronn. Obmann Haug erklärt: „Wir waren miteinander im Gespräch und hatten es vom Thema Werbebanden. Dabei kam die Idee auf, eine Werbebande mit der Schiedsrichtergruppe Calw zu machen. Die Ottenbronner haben das von sich aus angeboten. Alle waren sofort Feuer und Flamme.“

Weitere Vereine melden sich

Die erste Werbebande steht bereits auf dem Sportplatz von Grün-Weiß Ottenbronn. Auch auf den anderen Sportplätzen der Vereine, die Teil der JSG Hengstett sind, wird nun eine solche aufgestellt – in Althengstett, Neuhengstett und Möttlingen. „Wir bieten das auch allen anderen Vereinen im Kreis Calw an. Die Vorlage für die Produktion der Bande stellen wir natürlich zur Verfügung“, sagt Haug und freut sich: „Es haben sich schon einige weitere Vereine bei uns gemeldet, die das auch machen wollen.“

Doch welchen Effekt verspricht sich die Schiedsrichtergruppe Calw von den Werbebanden? „Das tut keinem Verein weh und es ist Werbung für das Schiedsrichterwesen. Wenn man positive Werbung macht, hilft das immer. Wir wollen als Schiedsrichter eine gute Kameradschaft vorleben und zeigen das nach außen“, sagt Haug über dieses in Deutschland bislang einzigartige Projekt. Und der Obmann verdeutlicht: „Ich glaube, dass die Zusammenarbeit zwischen Vereinen und Schiedsrichtern bei uns im Kreis Calw außergewöhnlich gut ist. Das hat alles angefangen mit den Vereinsdialogen.“ Eben diese Vereinsdialoge hatte Haug bei seinem Antritt als Obmann neu eingeführt. Bei diesem in Württemberg ebenfalls einzigartigen Format treffen sich Vertreter der Vereine und der Schiedsrichtergruppe Calw einmal im Jahr, um sich auszutauschen, Probleme zu lösen und eine bessere Kommunikation aufzubauen. Auch das Werbebanden-Gespräch zwischen Haug und Grün-Weiß Ottenbronn fand beim diesjährigen Vereinsdialog in Neuweiler statt.

Auch Wirtschaft profitiert

Haug geht aber sogar noch einen Schritt weiter – denn von einer funktionierenden Schiedsrichtergruppe profitiere nicht nur der Spielbetrieb im Kreis Calw: „Das kann auch die Wirtschaft im Kreis Calw betreffen. Junge Leute, die bei uns Schiedsrichter werden, lernen sehr früh, Entscheidungen zu treffen und Konflikte zu lösen. Davon profitieren auch Unternehmen, wenn sie diese jungen Leute bei sich einstellen.“