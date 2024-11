Wer zahlt Solidaritätszuschlag? (Liste, 2024)

1 Über den Soli wird schon länger debattiert. Foto: dpa/Sven Hoppe

Faktisch ist der Solidaritätszuschlag (kurz: Soli) für den Großteil der Arbeitnehmer in Deutschland abgeschafft. Dem Bund bringt die Steuer aber nach wie vor Milliardeneinnahmen.









Link kopiert



Das Bundesverfassungsgericht beschäftigt sich an diesem Dienstag, 12. November, mit einer Verfassungsbeschwerde gegen den Solidaritätszuschlag. Sechs FDP-Politikerinnen und Politiker gehen in Karlsruhe gegen die Abgabe vor. Ein Urteil ist aber erst in einigen Monaten zu erwarten. Wird der Soli abgeschafft? Was ist eigentlich der „Soli“? Und wer zahlt ihn noch?