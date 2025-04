Wer wurde gefährdet? Polizei stoppt fahruntüchtigen Senior in Oberndorf

Am Donnerstagnachmittag hat die Polizei einen fahruntüchtigen Autofahrer im Schlehenweg in Oberndorf gestoppt und dessen Führerschein sichergestellt. Er hat andere Verkehrsteilnehmer durch seine Fahrweise in Gefahr gebracht.