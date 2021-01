Wer wird Präsident? Weiter Wirbel beim VfB Stuttgart

Der Vereinsbeirat, der mindestens einen Kandidaten nominieren muss, hat mittlerweile erste Gespräche mit Hitzlsperger, Vogt und Zeh geführt. Es sei aber "festzuhalten, dass aufgrund der aktuellen Situation rund um die beiden internen Bewerber eine schnelle Entscheidungsfindung nicht möglich ist". Der Machtkampf in der Führungsetage wird den VfB also noch eine ganze Weile begleiten. Der achtköpfige Vereinsbeirat gilt in dieser Causa als gespalten. Und seine Entscheidung, nun noch weitere potenzielle Kandidaten suchen zu lassen, wirft erneut Fragen auf.

Wollen neben Hitzlsperger womöglich noch weitere Personen im und um den Klub den amtierenden Präsidenten loswerden? Will der Vereinsbeirat durch die Ausdehnung seiner Kandidatensuche etwa nur weitere Zeit gewinnen? Es wird schon spekuliert, ob Wahl und Mitgliederversammlung letztlich sogar verlegt werden sollen. Es bleibt ein schwer zu durchschauendes Spiel in Stuttgart.