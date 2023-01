1 Christian Steinhilber in der Quiz-Show Wer wird Millionär Foto: Kauffmann

Christian Steinhilber aus Hechingen-Boll gewinnt bei "Wer wird Millionär?" 32. 000 Euro und bringt Quiz-Master Günther Jauch für einen Moment zum Staunen.















Hechingen - Christian Steinhilber hat sie bei der TV-Sendung "Wer wird Millionär" von Quizmaster Günther Jauch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Flott ging es zur 1000-Euro-Frage: "Was ist für den Zahnarzt sozusagen das Gegenteil von OK?" AK, EK, IK und UK standen zur Auswahl. Steinhilber schlussfolgerte: Wenn OK Oberkiefer heißt, kann die Antwort nur UK lauten. Bevor Jauch auflöst, verabschiedet er sich in die Werbepause: "Man weiß ja auch nicht, ob Sie richtig liegen." Steinhilber: "Das sehen wir dann." Natürlich sollte er recht behalten.

Scherze über schwäbischen Dialekt

Jauch scherzte immer wieder über Steinhilbers schwäbischen Dialekt. Er meinte, "wir haben auch Dolmetscher oder lassen im Publikum Menschen übersetzen", Steinhilber selbstironisch: "Man kann auch alles untertiteln." "Das wäre auch eine Möglichkeit", sagt Jauch und liest die 8000-Frage vor.

Publikumsjoker bei der 16. 000-Euro-Frage

Den Publikumsjoker zieht Steinhilber bei der 16 000-Euro-Frage: "Wen zeigt das aktuell teuerste jemals versteigerte Kunstwerk aus dem 20. Jahrhundert, das 2022 für 195 Millionen Dollar den Besitzer wechselte?" Da kommt der Kandidat aus Boll erstmals ins Schwimmen. 83 Prozent des Publikums geben die Antwort: Marilyn Monroe. Auch die 32. 000-Euro-Frage schafft Steinhilber mit einem Joker.

Online-Dating noch nicht probiert

Jauch wollte noch Antworten auf ganz andere Fragen wissen. "Sie haben das Daten aufgegeben, habe ich gehört?" "Das mit diesem Online-Dating habe ich vermutlich nie richtig angefangen", berichtet Steinhilber. Jauch legt nach: "Aber wenn man vom Land kommt, hat man doch eine richtig schöne Streuung als junger Mann." Steinhilber: "Ja, wenn man vom Land kommt, ist die Streuung dann doch gar nicht so richtig groß" – Lachen im Publikum. Man kenne die meisten Damen ja schon privat, die online auftauchen, zumindest sein Bruder habe ihm das so erzählt, er selbst habe das Online-Dating noch nie richtig probiert.

Umzug in Großstadt oder ewige Resignation

Jauch an die Mutter Steinhilbers gewendet: "Ist das zukunftsträchtig aus Ihrer Sicht?" "Ich überlege gerade von welchem Brunder." Jauch: Wenn die Auswahl gering ist, helfe nur der Umzug in die Großstadt oder ewige Resignation, "Sie haben sich für Letzteres entschieden". Steinhilber: "Hängt von dem Gewinn ab." Das Publikum lacht, Steinhilber auch, Jauch ist für einen Moment erstaunt. "Ab wie viel Euro würden Sie den Beziehungsmotor wieder anwerfen?" Steinhilber: "Zuerst würde ich in die Großstadt ziehen und das wäre jetzt schon im Bereich des Möglichen."

Den Schwaben lässt er in sich

Ins Ausland will er dabei jedoch nicht. "Ich habe schon Schwierigkeiten, mich im Rest Deutschlands zu verständigen", scherzt er im Hinblick auf seinen schwäbischen Akzent über sich selbst. Erneut Lachen im Publikum.

Mit der 64 .000-Euro-Frage endet die Sendung schließlich für ihn. "Der Engländer sagt zum... A: Kartoffelkloß kartoffelkloss, B: Edelweiß edelweiss, C: Rosenstrauß rosenstrauss, D: Hasenfuß hasenfuss". Der Telefonjoker ist aus der Leitung, bevor er richtig antworten kann. Steinhilber: "Ich frage mich, ob ich den Schwaben in mir lasse oder ob ich zocken soll." Am Ende geht er auf "Nummer sicher" und verlässt die Quiz-Show mit 32. 000 Euro.

