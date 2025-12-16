Wer wird Metz’ Nachfolger?: An diesem Tag dürfen Ettenheimer ihren neuen Bürgermeister wählen

Der aktuelle Bürgermeister Bruno Metz wird bekanntlich – er bekräftigte das in der VKS-Sitzung einmal mehr – nach Ablauf seiner vierten Amtszeit nicht mehr kandidieren. Die Stellenausschreibung erfolgt im Staatsanzeiger am 10. Juli 2026, in den lokalen Tageszeitungen am 11. Juli sowie im Ettenheimer Stadtanzeiger am 16. Juli. Die Bewerbungsfrist endet am 14. September 2026 um 18 Uhr. Der Ausschuss schloss sich der Empfehlung der Verwaltung an, Dienstag, 29. September, für eine Bewerbervorstellung vorzumerken.