Wer wird Metz’ Nachfolger?: An diesem Tag dürfen Ettenheimer ihren neuen Bürgermeister wählen

Der Ausschuss für Verwaltung, Kultur und Soziales Ettenheim beschloss den Termin, an dem der Nachfolger von Bruno Metz gekürt werden soll.
Die fällige Wahl eine Bürgermeisters für die Stadt Ettenheim findet am Sonntag, 11. Oktober 2026, statt. Dies beschloss der Gemeinderatsausschuss Verwaltung, Kultur und Soziales in der Sitzung am Montagabend. Eine eventuell erforderliche Stichwahl findet zwei Wochen später am Sonntag, 25. Oktober 2026, statt. Die Stelle ist durch Ablauf der Amtszeit des Amtsinhabers zum 2. Januar 2027 neu zu besetzen.