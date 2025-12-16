Wer wird Metz’ Nachfolger?: An diesem Tag dürfen Ettenheimer ihren neuen Bürgermeister wählen
1
Wer wird künftig das Sagen im Rathaus haben? Diese Frage wird bei der Ettenheimer Bürgermeisterwahl geklärt. (Archivbild) Foto: Ehrlich

Der Ausschuss für Verwaltung, Kultur und Soziales Ettenheim beschloss den Termin, an dem der Nachfolger von Bruno Metz gekürt werden soll.

Die fällige Wahl eine Bürgermeisters für die Stadt Ettenheim findet am Sonntag, 11. Oktober 2026, statt. Dies beschloss der Gemeinderatsausschuss Verwaltung, Kultur und Soziales in der Sitzung am Montagabend. Eine eventuell erforderliche Stichwahl findet zwei Wochen später am Sonntag, 25. Oktober 2026, statt. Die Stelle ist durch Ablauf der Amtszeit des Amtsinhabers zum 2. Januar 2027 neu zu besetzen.

 

Der aktuelle Bürgermeister Bruno Metz wird bekanntlich – er bekräftigte das in der VKS-Sitzung einmal mehr – nach Ablauf seiner vierten Amtszeit nicht mehr kandidieren. Die Stellenausschreibung erfolgt im Staatsanzeiger am 10. Juli 2026, in den lokalen Tageszeitungen am 11. Juli sowie im Ettenheimer Stadtanzeiger am 16. Juli. Die Bewerbungsfrist endet am 14. September 2026 um 18 Uhr. Der Ausschuss schloss sich der Empfehlung der Verwaltung an, Dienstag, 29. September, für eine Bewerbervorstellung vorzumerken.

Dieses Vorgehen muss nun, nach einstimmigem Votum im VKS, vom Gemeinderat abgesegnet werden.

+++ Für mehr News unserem Kanal bei WhatsApp folgen +++

 