Wer betreibt die Anlage künftig?: Um das Lahrer Krematorium ist ein Kampf entbrannt

1 Feuerbestattungen haben zugenommen – auch in Lahr. Foto: Vennenbrend

Seit 1997 ist die Einäscherungsanlage am Lahrer Bergfriedhof verpachtet. Künftig will die Stadt sie wieder selbst übernehmen, was auf Widerstand des Betreibers stößt. Es geht um viel Geld – und ein Grundstück.









Link kopiert



Der Anbau fügt sich von Alter und Stil nahtlos an das Haupthaus der Verwaltung an. Nur die breite Einfahrt und der große Kamin auf dem Dach passen nicht so recht ins historische Bild, das das Gesamt-Ensemble mit seinem Sandsteinmauerwerk und den Spitzbögen vermittelt: So unscheinbar das Lahrer Krematorium auf Friedhofsbesucher wirkt, so hitzig sind die Debatten, die schon länger und zuletzt verstärkt um seine Zukunft entbrannt sind.