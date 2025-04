Die Meißenheimer haben am 28. September die Wahl

1 Zum 5. Dezember 2025 endet die Amtszeit des Bürgermeisters von Meißenheim. Dann gilt es ab dem 6. Dezember den Chefposten im Rathaus neu zu besetzen. Foto: Bohnert-Seidel

Der Gemeinderat hat das Datum für die Bürgermeisterwahl festgelegt. Sollte es zu einem zweiten Wahlgang kommen, wird am 12. Oktober erneut zur Urne gebeten.









Am 28. September ist Bürgermeisterwahl in Meißenheim. Der amtierende Rathauschef Alexander Schröder strebt eine dritte Amtszeit an und stellt sich zur Wahl im September.