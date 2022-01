1 Tobias Wenning (von links), Jörg Kleinbölting, Frank Nikolauschke, Jochen Menath, Marc Heiter und Albert Simon vom Skiclub Villingen und dem Schwimm- und Skiclub Schwenningen. Die Vereine richten gemeinsam eine Stadtmeisterschaft für Ski und Snowbord aus. Foto: Heinig

2019 arbeiteten sie schon einmal zusammen und richteten eine offene Stadtmeisterschaft im Alpin-Skifahren aus. Jetzt laden der Skiclub Villingen und der Schwimm- und Skiclub Schwenningen zum zweiten Mal an den Schneeberg in Waldau zum Jedermann-Riesenslalom für Ski und Snowboard ein.















Villingen-Schwenningen - Als Beitrag zum 50-jährigen Bestehen der gemeinsamen Stadt wollen die durch die noch immer bestehende Sportgrenze getrennten Vereine am Sonntag, 13. Februar, gemeinsame Sache machen. Tobias Wenning, Sportwart Alpin beim SC Villingen, und Frank Nikolauschke, Abteilungsleiter Ski beim SSC Schwenningen, teilen die Teilnahmebedingungen mit. An den Start gehen darf jeder, der in der Lage ist, einen Skilift zu nutzen, "und Kurven fahren kann". Rennerfahrung sei keine Voraussetzung, betonen beide.

Öffentliches Training am Schlossberg in Oberkirnach

Wer teilnehmen will und dennoch nicht ganz blauäugig an den Start gehen möchte, der nutzt das am Mittwoch, 9. Februar, am Schlossberg in Oberkirnach von 18.30 bis 20.30 Uhr angesetzte öffentliche Training. "Dort werden wir Stangen aufstellen, die Zeitmessung testen und den einen oder anderen Tipp geben", versprechen Torrichterchef Marc Heiter (SSCS) und Zeitmesser Jörg Kleinbölting (SCV).

Gesucht werden wenige Tage später dann in Waldau ein Stadtmeister und eine Stadtmeisterin, außerdem gibt es Altersklassenwertungen für Kinder unter acht Jahren bis Erwachsene des Jahrganges 1961 und älter. Ausgelobt sind außerdem ein Familien- und ein Mannschaftspokal. Und für Mitglieder des SC Villingen wird die Veranstaltung zugleich als Vereinsmeisterschaft Alpin gewertet.

Anmeldungen sind ab sofort über die Homepage möglich

Gefahren werden auf der rund 600 Meter langen Abfahrt des Schwierigkeitsgrades "blau" je zwei Durchgänge, wobei nur der schnellere zählt. Bezüglich der Schneebedingungen und des Wetters in zwei Wochen sei man optimistisch, sagt der SCV-Vorsitzende Jochen Menath. Bei zweifelhaften Verhältnissen gibt die Homepage www.skiclub-villingen.de tagesaktuell Auskunft.

Für Teilnehmer und Zuschauer gilt die 2G-plus-Regel, für die Skifahrer zudem die Helmpflicht. Anmeldungen sind ab sofort über die genannte Homepage sowie über www.ssc-schwenningen.de möglich. Die Meldegebühr beträgt zehn Euro, bei Nachmeldungen am Renntag zwölf Euro. Liftkarten sind gesondert zu erwerben. Die Stadtmeisterschaft beginnt am Sonntag, 13. Februar, um 10 Uhr.