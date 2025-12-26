Wer will mithelfen?: Lahrer „Bähnle“ braucht neue Modellbauer

Das Stadtmuseum sucht dringend Ehrenamtliche, die die detailgetreue Nachbildung der historischen Lahrer Schmalspurbahn betreuen wollen.
Kinderaugen zum Leuchten bringen und Erwachsene begeistern – Modellbau vermag beides. Durch das Schaffen von Miniaturwelten, die Kombination aus Kreativität und Präzision, die Auseinandersetzung mit Technik und Geschichte fasziniert Modellbau Jung und Alt. Dieses vielseitige Hobby lässt sich derzeit im Stadtmuseum anhand des „Bähnle“ bestaunen, das die historische Lahrer Schmalspurbahn im Maßstab 1:32 wieder auferstehen lässt.