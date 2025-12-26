Wer will mithelfen?: Lahrer „Bähnle“ braucht neue Modellbauer

Kinderaugen zum Leuchten bringen und Erwachsene begeistern – Modellbau vermag beides. Durch das Schaffen von Miniaturwelten, die Kombination aus Kreativität und Präzision, die Auseinandersetzung mit Technik und Geschichte fasziniert Modellbau Jung und Alt. Dieses vielseitige Hobby lässt sich derzeit im Stadtmuseum anhand des „Bähnle“ bestaunen, das die historische Lahrer Schmalspurbahn im Maßstab 1:32 wieder auferstehen lässt.

Viele Bürger erinnern sich noch an das echte „Bähnle”, wie die Stadt in ihrer Mitteilung berichtet: Es verband von 1894 bis 1952 das Schuttertal mit Kehl und Straßburg und fuhr mitten durch die Lahrer Innenstadt.

Ehrenamtliche Modellbauer kümmern sich um die Erhaltung der Anlage und erweitern diese stetig. Aktuell sind rund 30 Meter Schienen verlegt, auf denen zahlreiche Loks und Triebwägen über den authentischen Urteilsplatz der 1950er-Jahre rattern. Der Bahnhof „Lahr Mittelbadische Eisenbahngesellschaft“ ist ebenso entstanden wie Lok- und Geräteschuppen. Das jüngste Projekt ist der Nachbau des Alten Lahrer Stadtbahnhofs mit dem 3D-Drucker.

Menschen mit einem Verständnis für Technik wären eine große Hilfe

Da zwei von drei Modellbauern das Alter von 80 Jahren überschritten haben und sich demnächst in den Modellbau-Ruhestand begeben möchten, braucht das Team jedoch dringend Verstärkung, da sonst die Anlage nicht weiter betrieben werden kann. Gesucht sind ehrenamtliche Modellbauerinnen und -bauer oder Menschen mit technischem Verständnis. Ein Werkstattraum, in dem das „Bähnle“ ganzjährig aufgestellt ist, ist vorhanden. Die Anlage sei beliebig ausbaubar, heißt es aus dem Rathaus.

Alle Ehrenamtlichen entscheiden selbst, wann sie wie viel Zeit für ihr ehrenamtliches Engagement aufwenden möchten. Dabei entstehen für sie keine Kosten, betont die Verwaltung. Ausstellungen im Museum seien fest eingeplant. Im Gegenzug biete das Museum eine ausführliche Einarbeitung in die Anlage, freien Eintritt, Unterstützung bei organisatorischen Fragen, ein jährliches Ehrenamtstreffen sowie Einladungen zu Ausstellungseröffnungen und weiteren Veranstaltungen.

Das „Bähnle“ ist noch bis Sonntag, 4. Januar, im Museum ausgestellt. Während der Öffnungszeiten sind die Modellbauer jeweils von 14 bis 17 Uhr vor Ort – die beste Gelegenheit, die Anlage kennenzulernen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Alle Interessierten können sich außerdem unverbindlich bei Museumsleiterin Silke Höllmüller unter Telefon 07821/ 9100410 oder per E-Mail an museum@lahr.de melden. Das Stadtmuseum ist von Mittwoch bis Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet – außer am Mittwoch und Donnerstag, 24. und 25. Dezember, sowie 31. Dezember und 1. Januar 2026. Am ersten Sonntag im Monat ist der Eintritt frei.