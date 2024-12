Wer überträgt VfB Stuttgart gegen Young Boys Bern? (TV, Stream)

VfB Stuttgart gegen Young Boys Bern Schneeballschlacht von Bern: Ein Fußballabend, der im Gedächtnis blieb

Am Mittwoch treffen der VfB Stuttgart und die Young Boys Bern in der Champions League aufeinander. Vor 14 Jahren kam es zwischen den beiden Mannschaften schon einmal zu einem Europapokal-Duell. Erinnerungen an einen denkwürdigen Fußballabend.