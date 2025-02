Die Nerven im Camp liegen an Tag 14 bei „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ auf RTL blank. Dass es wegen unzureichender Leistungen in den Prüfungen nur Reis und Bohnen gibt, macht die Situation natürlich nicht besser.

Größter Aufreger: Alle schießen gegen Edith, weil sie es seltsam fand, dass Anna-Carina ausgerechnet nach ihrer erneuten Nullnummer in der Prüfung vom Essen schwärmte. Anna-Carina reagiert dünnhäutig, hatte sie sich ihr Versagen doch gerade so schön geredet. „Ein fürchterliches Mädchen“, nennt Pierre Edith und macht sich damit zum liebsten Lästerkumpanen von Anna-Carina. Doch da gibt es eine Überraschung: Ausgerechnet Alessia, die sich am Tag zuvor noch mit Edith verkrachte, verteidigt sie. Das wiederum bringt Anna-Carina gegen sie auf: „Wenn ich vor allen Leuten sage, dass ich mit einer Person nie wieder ein Wort rede – und dann ist man plötzlich wieder Besties? Das ist nicht mein Niveau.“ Sich selbst hält die Schlagersängerin dagegen für charakterstark. Stark bleibt jedoch eher Alessia: „Das Einzige, was ich gesagt habe, war, dass ich es nicht cool finde, wenn mehrere Leute auf eine Person losgehen.“ Recht hat sie.

Wichtigster Gesprächsstoff: Nach all den ermüdenden Streitereien um die immer gleichen Themen gibt es ihn plötzlich doch: den einzigartigen Dschungelmoment. Denn noch nie wurde wohl so herzhaft während einer Prüfung gelacht, während diese abgebrochen wurde. Lilly und Maurice sollen in einer XXL-Dusche gegen Wasser und Tiere kämpfen, doch Maurice hängt nur an der Leiter und schreit: „Liiiiiillllyyyy!“ Diese erkennt die Hoffnungslosigkeit der Situation und bricht die Prüfung lachend ab. „Lilly, Mann, ich hab nichts mehr gesehen!“, brüllt der Löwe weiter. Lilly kann nicht mehr vor Lachen. Jan Köppen fasst es anschließend zusammen: „Und damit ist dieser Jahrgang der erfolgloseste aller Zeiten. Noch nie wurden so viele Prüfungen abgebrochen.“

Emotionalster Moment: Die obligatorischen Briefe von den Liebsten erreichen die Campbewohner und -bewohnerinnen. Alle werden vermisst und machen jemand stolz. Viele Tränen fließen. Und wir erfahren, dass Jörg von seiner Claudia „Prachtkerl“ genannt wird und Lilly ihren Freund „Dicker“ nennt. Schönster Moment: Edith umarmt Anna-Carina, nachdem sie ihr ihren Brief vorgelesen hat, um sich mit ihr zu versöhnen. Leider eine einseitige Versöhnung – Anna-Carina lästert weiter über Edith.

Nervensäge des Tages: Anna-Carina, die lange Zeit ein Schattendasein als blasses Schlagerschneewittchen im Camp führte, zeigt plötzlich ihre fiese Seite. Einen Gefallen tut sie sich damit nicht.

Bester Spruch: „Liiiiiiillyyy!!!“

Wer muss das Camp verlassen: Anna-Carina

Diese Stars sind noch im Dschungel: