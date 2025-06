Für den FC Hardt ist bereits alles klar: Ungeachtet des Ausgangs der beiden Entscheidungsspiele gegen die SGM Schwenningen/Stetten/Frohnstetten kann der Verein – dann unter dem neuen Namen SGM Hardt/Lauterbach – für die Bezirksliga planen.

Das Ergebnis des Rückspiels am Samstag (Hinspiel: 4:1 für Hardt) ist dementsprechen aus sportlichen Gesichtspunkten irrelevant. Für den Gegner sind das gute Nachrichten: Denn falls der Sieger des Spiels um Platz 13 – beide Teams wurden in ihrer Staffel Siebter – in die Relegation darf, ist das die SGM Schwenningen/Stetten/Frohnstetten. Auch wenn der FC Hardt gewinnt.

Dieses Szenario hatte der Bezirk schon vor gut zwei Wochen bekannt gegeben. Durch die Kreisliga-A-Meisterschaft der Kickers Lauterbach könnte nun folgendes eintreten: „Anstelle des FC Hardt bestreitet dann das nächst platzierte Team die Relegation.“

Das jedoch liegt nicht alleine in der Hand der Bezirksligisten, die – wie üblich – abhängig von dem Ausgang der oberen Ligen sind. Steigen nämlich zwei Landesligisten aus dem Bezirk Schwarzwald/Zollern ab, steigen beide Tabellensiebten der Bezirksligen ab.

Auch die TSG Balingen spielt eine große Rolle

Die SGM Schwenningen/Stetten/Frohnstetten muss also hoffen, dass die TSG Balingen über die Relegation am Montag in die Regionalliga aufsteigt, die TSG-Reserve in der Verbandsliga drinbleibt und dadurch Frommern nicht direkt aus der Landesliga absteigt. Kommen aber zwei Landesligisten runter (Stand Donnerstag wäre das so), wird das Entscheidungsspiel um Platz elf entscheidend.

In diesem hat die SGM Bösingen II/Beffendorf I gegen den SV Wurmlingen mit 3:2 vorgelegt und muss am Freitagabend um 19 Uhr auswärts antreten. Der Gewinner bleibt in der Bezirksliga, der Verlierer geht in die Relegation gegen einen Vizemeister aus der Kreisliga A. Noch im Rennen: Die SG Zimmern II/Horgen I.

Vor allem das Spiel der beiden Tabellensechsten verspricht also einiges an Spannung. Der Gewinner darf direkt jubeln, der Unterlegene wird am Pfingstwochenende wohl das ein oder andere Mal die Ergebnisse und Tabellen der anderen Ligen beobachten und auf die finale Nachricht vom Bezirk warten.