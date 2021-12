1 Helmut Müller hat die Bücherzelle in Lautlingen schon wieder bestückt. Am Freitag war das Regal auf dem Schlossparkplatz wie leer gefegt. Foto: Kistner

Dass man sich angesichts einer Straftat die Frage "Warum?" stellt, kommt sicher öfters vor – aber selten dürfte die Antwort so schwer gefallen sein wie am Wochenende angesichts der Lautlinger Bücherzelle.















Albstadt-Lautlingen - Helmut Müller war vorgewarnt: Bereits am Freitagnachmittag hatten ihn zwei Leserinnen in spe angerufen und ihm erstaunt berichtet, dass die Bücherzelle auf dem Schlossparkplatz leer sei: kein einziges Buch mehr da. Am Freitagabend fand Müller, der Kustos der Lautlinger Kleinstbibliothek, keine Zeit, nach dem Rechten zu sehen, doch gleich am Samstagmorgen begab er sich an Ort und Stelle und besah sich die Bescherung: Fünf Bücher standen vereinsamt im Regal; offenbar war kurz zuvor jemand dagewesen und hatte sie zurückgelassen. Im übrigen aber herrschte gähnende Leere. Annähernd 100 Bücher, die zusammen an die 40 Kilo wiegen dürften, waren weg.