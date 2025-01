Wer knackt „Mocki“-Zeit?: Titelhatz steigt am 15. März in Calw

Titelhatz steigt am 15. März in Calw

1 Neue Rekordzeiten über 10 Kilometer liegen auf der schnellen Strecke am Nagoldufer in der Luft. Foto: Hesselauf Andreas Vielmeier

Beim 23. Hermann-Hesse-Lauf geht’s um baden-württembergischen Meisterehren.









Nachdem dem Hermann-Hesse-Lauf 2024 ein grandioses Comeback gelungen war, konnte Veranstalter Günther Henne für die 23. Auflage die Baden-Württembergischen Meisterschaften über 10 Kilometer an Land ziehen. Passend zum Calwer Stadtjubiläum kämpft am 15. März die Elite des Landes auf der schnellen Strecke am Nagoldufer um den Sieg. Für das sportliche Highlight hat Oberbürgermeister Florian Kling gerne die Schirmherrschaft übernommen. Gleichzeitig ist das Event die erste Etappe der Volkslaufserie der Sparkasse Pforzheim/Calw.