Kurioser Diebstahl am Alpirsbacher Bahnhof

Wer klaut denn so was?

1 Die Stadt will ihre Frostwächter wieder. Foto: Stadt Alpirsbach

In den öffentlichen Toiletten am Alpirsbacher Bahnhof sind Frostwächter gestohlen worden. Die Stadt will sie zurück. Und fordert die Dieben auf, sich binnen einer Woche zu melden.









In den öffentlichen Toiletten am Alpirsbacher Bahnhof haben Unbekannte erneut die Frostwächter gestohlen. Wie die Stadt Alpirsbach mitteilt, schlugen der oder die Täter am vergangenen Wochenende zu.