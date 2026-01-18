Wer kennt noch Serey Dié?: Afrika-Cup-Sieger vom VfB – Bilal El Khannouss hätte einen Vorgänger

Bilal El Khannouss kann am Sonntag Afrika-Cup-Sieger werden. Der VfB Stuttgart begrüßte schon einmal einen Spieler nach dem Gewinn dieses Turniers.
An diesem Sonntag (20 Uhr) spielt Bilal El Khannouss um den Titel beim Afrika-Cup. Der Mittelfeldspieler kann Geschichte schreiben – für Marokko, das im eigenen Land den Turniersieg feiern möchte. Und für den VfB Stuttgart. Denn: Noch nie war ein Spieler, der zu diesem Zeitpunkt für den Fußball-Bundesligisten gespielt hat, Gewinner des Afrika-Cups. Wenn man es genau nimmt.