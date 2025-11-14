Wer kann Hinweise liefern? Polizei findet im Raum Mahlberg 108 Altreifen im Wald (red/cp) 14.11.2025 - 14:22 Uhr 1 Wer hat diese Reifen im Wald entsorgt? Dieser Frage geht die Polizei derzeit nach und bittet um Hinweise. Foto: Polizei Die Polizei hat im Raum Mahlberg eine große Menge an illegalem Müll gefunden. Link kopiert Im „Kaiserwald“, Gemarkung Mahlberg, westlich der Autobahn wurden insgesamt 56 Altreifen abgelagert. Darüber berichtet die Polizei in einer Mitteilung. Vermutlich wurden die Altreifen widerrechtlich am Wochenende von Samstag bis Sonntag, 8. und 9. November, dort entsorgt. Die Fundstelle befindet sich von der K5342 in Richtung Nonnenweier kommend kurz nach der Autobahnbrücke rechts zu Beginn eines Waldwegs, heißt es weiter. In unmittelbarer Nähe zu diesem Ort wurden in einem Seitenweg auf der Gemarkung Nonnenweier „Ritti“ weitere 52 Reifen abgelegt. Es wird davon ausgegangen, dass diese beiden Vorgänge in Zusammenhang stehen, so die Polizei. Zeugen werden um Mithilfe gebeten Aufgrund der großen Menge muss auch ein entsprechendes Fahrzeug verwendet worden sein. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Örtlichkeit gesehen hat oder Hinweise zu den Reifen liefern kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 07824/6 62 99 12 zu melden. +++ Für mehr News unserem Kanal bei WhatsApp folgen +++