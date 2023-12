1 Schüler in VS sind oft frustriert, weil Unterricht ausfällt. Foto: S.Kobold - stock.adobe.com

9.25 Uhr gestrichen, 11.15 Uhr gestrichen: Es geht nicht um gecancelte Flugverbindungen wegen starker Schneefälle, sondern um den Stundenplan in einer VS-Schule. Wie kurz manche Schulen vor dem Kollaps stehen, das zeigte auch ein Beitrag des ZDF.









„Unterrichtsausfälle sind Standard und überforderte Lehrer sind es auch. Wenn das so weiter geht und noch mehr Pädagogen ausfallen, können wir hier einpacken“, so die Prognose von Tino Berthold, Vorsitzender des Gesamtelternbeirats Schulen in VS.