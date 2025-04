Am Klinikneubau in Calw wird weiter gearbeitet, andere Gebäude auf dem Campus sind dagegen bereits fertig und in Betrieb. Doch welche Einrichtungen und Praxen sind im neuen „Zentrum für seelische Gesundheit und dem „Haus der Gesundheit“ inzwischen zu finden?

Der Calwer Gesundheitscampus füllt sich. Noch ist der Neubau des Krankenhauses nicht fertig, andere Gebäude dagegen sind bereits bezogen. Was findet sich nun wo? Solche und andere Fragen beantwortet das Landratsamt.

6,9 Hektar groß ist das Areal im Stammheimer Feld III, auf dem sich der neue Gesundheitscampus befindet. Dort werden medizinische Leistungen gebündelt: Das Herzstück ist das neue Calwer Krankenhaus, das der Landkreis mit Förderung des baden-württembergischen Sozialministeriums baut.

Aber auch weitere Partner bringen sich ein – darunter der Klinikverbund Südwest (KVSW), das Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Klinikum Nordschwarzwald, Mediziner oder die AOK Baden-Württemberg.

„Haus der Gesundheit“ füllt sich

In Betrieb Manche Gebäude sind bereits fertig, an anderen wird noch gebaut: Da ist zu einem der Klinikneubau, zum andern gibt es auch am Parkhaus noch Restarbeiten zu erledigen, heißt es aus der Pressestelle des Landratsamts.

Bereits bezogen sind dagegen das „Haus der Gesundheit“ und das Gebäude des ZfP: das „Zentrum für seelische Gesundheit“. Mitte September 2024 ist dort die Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie Calw eingezogen, die zuvor auf dem ZfP-Gelände in Calw-Hirsau untergebracht war. Sie heißt seit dem Umzug kurz Zentrum für Psychosomatik. Bereits seit Anfang August ist die psychiatrische Institutsambulanz (PIA) Calw im neuen Domizil auf dem Gesundheitscampus zu finden. Seit Ende vergangenen Jahres befindet sich außerdem die Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie im „Zentrum für seelische Gesundheit“.

Gleichzeitig füllt sich das „Haus der Gesundheit“. Seit Januar gibt es dort etliche neue Mieter. Etwa den Pflegestützpunkt des Landkreises, der zuvor im Landratsamt untergebracht war. Oder eine kardiologische Praxis. Auch die Praxis für Kinder- und Jugendmedizin Calw ist statt bisher in der Innenstadt seit Anfang des Jahres im „Haus der Gesundheit“ daheim.

Physiotherapiepraxis hat bereits geöffnet

Im Februar startete das „Elithera – Interdisziplinäres Gesundheitszentrum für Therapie und Training“ – eine Physiotherapiepraxis – auf dem Campus. Ganz neu dort, seit April, ist das hausärztliche Primärversorgungszentrum Mednos, das zuvor ebenfalls in der Calwer Innenstadt angesiedelt war. In der bisherigen Praxis verbleibt lediglich ein Arzt. Und das AOK-Gesundheitszentrum legt am 7. April los.

Im Herbst soll eine neue Zahnarztpraxis/Oralchirurgie eröffnen. Zudem wird es – los geht’s zeitgleich mit Inbetriebnahme des neuen Krankenhauses – ein MVZ-Gesundheitszentrum Calw für Innere Medizin/Rheumatologie, Chirurgie und Neurochirurgie des Klinikverbunds geben. Darüber hinaus startet das Zentrum für Psychiatrie im April. Außerdem sind die Konferenzebene des Klinikverbunds und das Campusmanagement seit Januar in Betrieb.

Ein weiteres Gebäude in Planung

In Planung Was es dagegen noch nicht gibt, das ist das geplante „Haus der Fürsorge“. „Derzeit werden Gespräche zur Projektentwicklung geführt“, berichtet eine Sprecherin des Landkreises. Auch der Baubeginn steht noch nicht fest: Ein Termin könne erst nach Abschluss der Projektentwicklung verifiziert werden.

Angedacht ist laut früheren Angaben des Landratsamts unter anderem eine geriatrische Rehabilitationseinrichtung oder eine Kurzzeitpflege und etliche weitere Einrichtungen.

Allerdings: Nach aktuellen Angaben der Behörde lässt sich derzeit final noch nichts sagen.

Die Kosten Stand Juni 2024 lag das Investitionsvolumen für den Klinikneubau und den Gesundheitscampus bei rund 180 Millionen Euro. Damals ging man aber noch davon aus, dass der Landkreis rund 94 Millionen Euro für den Neubau des Krankenhauses benötigt und jeweils zwölf Millionen Euro für die Außenanlagen und das Parkhaus. Zusätzliche 60 Millionen Euro investieren die Partner des Gesundheitscampus.

Zu den Preisentwicklungen bei den Projekten der Partner kann das Landratsamt keine Auskunft geben, aber zur neuen Klinik: „Für das Krankenhaus werden Kosten von rund 100 Millionen Euro erwartet“, teilt die Sprecherin mit. Bei den Kosten fürs Parkhaus und die Außenanlagen rechnet der Landkreis auch aktuell mit etwa 24 Millionen Euro.

Ausblick Mit Krankenhaus, dem „Zentrum für seelische Gesundheit“, dem „Haus der Gesundheit“, dem Parkhaus und später einmal dem „Haus der Fürsorge“ füllt sich der Campus. Sollten die 6,9 Hektar nicht reichen, was dann? „Im Westen sind circa zwei Hektar Erweiterungsfläche vorgesehen“, erklärt die Sprecherin.

Außerdem tut sich noch im April in Sachen Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln etwas. Die neuen Haltestellen sind bereits geschaffen, die Haltestelle ENCW ein wenig in Richtung Landratsamt verlegt. Über diese Haltestelle und die Linie 630 ist der Campus bereits angebunden – bisher ist dies aber mit einem kurzen Fußweg verbunden. Mit dem Fahrplanwechsel zum 6. April gehen auch die Campus-Haltestellen in Betrieb. Sie werden künftig ebenfalls von der Linie 630 bedient.

Auf der Internetseite www.gesundheitscampus-calw.de bündelt der Landkreis nicht nur alle Informationen zum Campus, sondern dort sind auch aktuelle Aufnahmen einer Kamera zu sehen. Die Fotos der „Live-Baustellenkamera“ werden alle 15 Minuten aktualisiert.