Wer ist raus bei The Masked Singer 2024 (Folge 4, Feuersalamander, Lokomotive)

1 Der Feuersalamander ist aus der Show ausgeschieden – wer steckte im Kostüm? Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Das Halbfinale der Rätsel-Show von ProSieben entwickelt sich zum großen Schauspielerinnen-Abschied - gleich zwei müssen die Masken ablegen. Beide hatten mit besonderen Problemen zu kämpfen.









Link kopiert



Das Finale bei „The Masked Singer“ steht an – und seit Samstagabend steht fest, wer in der letzten Show der aktuellen Show singen darf: Für die Lokomotive ist der Zug im Halbfinale abgefahren - und für den Feuersalamander ist es ein zu heißes Pflaster: Gleich zwei bekannte Schauspielerinnen sind aus der ProSieben-Show „The Masked Singer“ geflogen. In der Ausgabe am Samstagabend bekam zunächst Darstellerin Jessica Schwarz („Buddenbrooks“, „Romy“) zu wenige Stimmen von den Zuschauern, später ereilte Berufskollegin Mimi Fiedler („Tatort“) dasselbe Schicksal. Beide Frauen scheiterten damit knapp vor dem Finale der Show.